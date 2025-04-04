美國是台灣農業最大外銷市場 農業部砸180億迎關稅衝擊

美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅。行政院今下午召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，其中，將投入180億元、從3面向6大措施因應農產品衝擊，包括針對近三年輸美外銷實績業者的農業貸款利率加碼補貼1.5%、優先針對受衝擊的銷美農漁民及團體提高冷鏈物流補助比例1至2成、針對銷美業者提供認驗證獎勵、外銷獎勵等。

農業部長陳駿季指出，去年台美農產品貿易逆差達28億美元，其中美國農產品輸我國的進口金額為36.9億美元、我輸美農產品出口金額約8.9億美元，占農產總出口18%、農業總產值5％，美國從2022年起躍為第一大外銷市場。

他列舉，台灣主要受衝擊品項包括蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、冷凍吳郭魚、冷凍鬼頭刀及鱸魚上，若跟其他國家輸美關稅相比會有不同程度的影響，像蝴蝶蘭競爭對手荷蘭，這次輸美關稅僅20%，遠比中國54%、越南46%低，因此荷蘭會是日後台灣蝴蝶蘭輸美的強大競爭對手；巴西輸美關稅僅10%，也會是台灣冷凍吳郭魚的對手國。

陳駿季說，面對美國調整關稅，農業部將投入180億，從生產端、運送端、通路端給予農民支持，將推出金融支持、提升產業競爭力、國內外市場開拓3大面向6大措施，減輕農漁民負擔，同時協助農產業轉型，也將透過外銷獎勵、加強與通路端的鏈結，站穩美國市場，並持續推展更多元的國際市場。

金融支持面向，第一是農業貸款利率加碼補貼1.5%。對於有輸美外銷實績或其外銷產業供應鏈的農漁業者及農企業，農業部將補貼專案農貸利息最高1.5%，最高補貼貸款額度5000萬元。

農業部說明，針對輔導農糧業經營貸款、輔導漁業經營貸款、農業科技園區進駐業者優惠貸款、青壯年農民從農貸款、農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款等5種專案農貸，無論是舊貸或新申貸案，近3年相關產品輸美實績達一定門檻，農業部將提供利息補貼措施，細節將近日公布。

提升產業競爭力面向，包括強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證。農業部說明，農業部過去就在推動冷鏈物流計畫，此次將在既有的補助基準，優先針對受衝擊的銷美農漁民及團體，將提供補助，並提高補助比例1至2成。

加工加值部分，將提供獎勵讓花卉業者研發重要的長程保鮮技術，也協助外銷的花卉品種檢測，讓台灣花卉繼續站穩美國市場；而在水產部分，將提供契作獎勵及種苗補貼，穩定外銷貨源、減少漁民市場風險，也提供加工及凍儲獎勵，鼓勵加工業者開發符合市場需求的多元產品，更符合國際市場需求。

農業部進一步表示，取得國內外認驗證及標章對於拓展農漁產品外銷十分重要，因此這次也將針對銷美業者提供認驗證獎勵，將建立花卉品質認證制度、鼓勵外銷集團導入產銷履歷驗證，並建立IPM、ICM整合系統管理；同時也將輔導鬼頭刀FIP漁船、遠洋漁船取得MSC認證，讓美國的大賣場優先向台灣採購，並擴展歐洲等高端新興市場。

最後是開拓多元市場，擴大國內行銷活動、擴大海外行銷。將針對可能受影響品項的輸美業者提供外銷獎勵，另依品項及目標市場運輸距離，提供海空運不等額度獎勵；也將辦理大型花卉展覽、辦理海外行銷活動、媒合通路，強化台灣農漁產品品牌形象及曝光率。

陳駿季說，「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案—農業部門」諮詢專線0800-528-989將於下周二（8日）上線，服務時間為周一至周五08:30至18:00，民眾可撥打詢問相關問題。