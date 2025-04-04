政院880億因應美國關稅戰 王鴻薇：一開口就是大撒幣

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅。行政院今下午提出經費規模達880億元的九大面向、20項支持措施的協助方案。國民黨立院黨團書記長王鴻薇批，又是一個大撒幣計畫，告訴大家要花880億，我方現在跟美國無法交涉，也不曉得交涉內容，根本畫錯重點。

王鴻薇說，今天行政院下午舉行記者會，提出所謂的880億援助計畫，看起來這要由納稅人來一起負擔，但是到底所謂「我方要向美國嚴正交涉」，到底要向誰交涉，交涉什麼，完全看不到任何具體的報告。

王鴻薇表示，看看他國，越南副總理已決定要到美國去談判。而號稱跟美國最熟悉也最親近的我國副總統蕭美琴今天在社群文章上，告訴大家潤餅要包什麼餡，這完全跟現實不搭嘎，蕭美琴沒有告訴大家她可以擔任什麼角色，反而講可以怎樣包潤餅，真的讓大家覺得非常荒謬。

王鴻薇提到，日本首相已經宣稱要舉行跨黨派會議，朝野一起來面對國家危機，而我國賴清德總統以及民進黨繼續搞大罷免，例如民進黨國際部現在宣稱要全力投入大罷免，真讓大家覺得今夕不知何夕，原來民進黨念茲在茲的還是在搞罷免。

王鴻薇指出，即使南韓，總統已被彈劾下台，但是南韓代總統昨天一連開了三次相關的財經會議，來因應變局。反觀賴總統跟行政院、民進黨，卻是在搞神隱，一直到今天下午才舉行記者會，且其實宣稱的又是一個大撒幣計畫，告訴大家要花880億。

王鴻薇強調，如果我方現在連跟美國都沒有辦法交涉，也不曉得交涉的內容，甚至沒有辦法確定，我方到底可以爭取到什麼樣較好的條件，一張口就是來跟納稅人要錢。我國政府跟其他國家比一比的話，顯然是畫錯重點。