關稅馬上衝擊產業 桃園市長張善政提四大方向建議

美國對等關稅政策重擊台灣與各地台商，政府忙提解決方案。前行政院長、桃園市長張善政在臉書發表觀點，強調「台灣不能內耗、不容誤判形勢」，桃園是全台製造業重鎮，更直接面臨高關稅挑戰，將持續把預估的衝擊反映給中央政府，他認為關稅對產業現在就有衝擊，將希望寄託於談判、溝通並不實際。建議中央政府將去年超徵稅收，在兩年內用在緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組，以及鼓勵創新，搶占全球技術前沿。

張善政臉書全文如下：

我們深知，以出口為導向的台灣，承受如此鉅額的關稅，絕對可能引發產業動盪、股市恐慌甚至實體經濟衰退。此刻，台灣不能內耗，更不容誤判情勢。

桃園市是全國製造業重鎮，電子零件、電腦電子產品及汽車零組件這三大主力產業，合計占全市工業年產值約四成。同時，桃園也是 AI伺服器、PCB、記憶體模組、伺服器機構件等關鍵產品的重要供應地。

這些供應鏈的業者都將直接面對美國高關稅的挑戰。我們正與相關產業密切聯繫，持續掌握第一線狀況，並會將預估的衝擊如實反映給中央。

有美國財經媒體推估，徵收32%關稅可能會讓台灣對美出口減少約63%，恐讓GDP縮減3.8%，對產業以及勞動市場的衝擊極鉅，若將希望寄託於單純的談判、溝通，並不實際。

值此關鍵時刻，中央應立即有短、中、長期的應對措施。我建議中央可規劃將2024年超徵的5,283億元稅收，重點在這兩年用於以下四大方向：

1. 緊急紓困：迅速與產業組織共同盤點，針對因關稅壁壘而面臨訂單取消、營運困難的企業提供及時雨，例如利息補貼、營運資金貸款等；同時，也需穩定勞工就業，提供必要支持，緩解立即性的衝擊。避免產業動盪影響金融與勞工權益。

2. 數位轉型：投入資源加速產業導入 AI、大數據分析、智慧製造等技術，藉由提升生產效率，強化企業在國際市場上的根本競爭力，降低關稅帶來的成本壓力。

3. 產業鏈重組：積極輔導企業強化供應鏈的韌性與彈性，支持業者對生產基地多元化佈局，並且降低對單一市場的依賴。

4. 搶占全球技術前沿：鼓勵並補助有潛力企業投入關鍵技術的研發創新，政府亦應積極投入研發，尤其在半導體、AI、機器人等戰略領域。掌握核心技術自主權，從根本提升台灣產業在全球價值鏈的地位，唯有無法輕易替代，才能擺脫價格競爭。

若中央支持，桃園願意運用自身全台最大工業產值與最成熟 AI 產業廊帶的優勢，帶頭示範相關計畫的落實。

危機就是轉機。台灣需要遠見和行動力。桃園已擬定初步應對策略，期盼能儘速與中央相關部會展開對話，整合資源，公私協力，共同將衝擊降到最低，化挑戰為台灣產業再次躍升的契機！