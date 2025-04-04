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卓榮泰：880億元將編列特別預算 下周邀朝野共商國是

聯合報／ 記者李人岳王千豪／台北即時報導
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，行政院長卓榮泰準備提出880億元20項措施扶助產業，預計將編列特別預算，下周將邀立院朝野共商國是。記者許正宏／攝影
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，行政院長卓榮泰準備提出880億元20項措施扶助產業，預計將編列特別預算，下周將邀立院朝野共商國是。記者許正宏／攝影

美國總統川普提出對等關稅政策，閣揆卓榮泰提出880億元、九大面向20措施支持國內產業。卓榮泰說，他下星期將主動邀集立院朝野共商國是，儘快提出特別條例、編列特別預算，也會討論如何調整今年度總預算案。

美國總統川普對台灣提出32%關稅措施，閣揆卓榮泰提出要以880億元，推出九大面向、20項措施支持國內產業，卓榮泰指出，各界關切880億元經費要如何籌措？他會在下周主動邀集國會朝野共商國是，討論以最快速度提出特別條例、編列特別預算，也會將今年度總預算應該如何合理調整也一併檢討。

他強調，現在應該團結一致，在最短時間內因應人民的迫切需要，他相信現在應該是朝野最團結的時候，希望朝野以國家為念。

另一方面，除了財政、經濟、勞工和農業部已經提出因應對策外，卓榮泰說，包括金管會及央行也在了解彙整各項資訊中，今天就會向他提出報告，如果有需要，會即時向外界說明。

川普 關稅

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