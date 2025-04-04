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川普恐課藥品高關稅 生策會監事胡幼圃提出五點呼籲

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
生策會監事胡幼圃表示，本次川普對藥品課徵關稅，不只是經濟的問題，更是攸關全民健康的問題，並給出五點建議。 情境示意圖／Ingimage
生策會監事胡幼圃表示，本次川普對藥品課徵關稅，不只是經濟的問題，更是攸關全民健康的問題，並給出五點建議。 情境示意圖／Ingimage

川普針對輸往美國的藥品，正在檢視要課多少關稅，強調會有一定程度的稅額。對此，生策會監事胡幼圃表示，本次川普對藥品課徵關稅，不只是經濟的問題，更是攸關全民健康的問題，並給出五點建議。

生策會監事胡幼圃，也是前藥政處長，位階等同於衛福部食藥署署長，此外，他同時也是北醫講座教授，對台灣醫藥產業有很大的貢獻。

生策會監事胡幼圃表示，首先，呼籲政府不能因為美國提高關稅，而提升台灣藥品的關稅，這樣會使得台灣的藥品價格更貴，他呼籲，不能對影響台灣人民健康的產品加稅。

再者，由於台灣健保藥價是十大先進國的藥價中位價來決定，因此若外國藥價受美國關稅影響而漲價，使得台灣藥品漲價機會也跟著提高。對此，為避免漲價影響國人健保，讓老百姓用不到藥，胡幼圃表示，政府應該要補貼藥價，不可因關稅問題而導致缺藥、斷藥、換藥。

第三，在經濟方面，胡幼圃指出，具有國際專利外銷的藥廠影響不大，但像是出口原料藥、學名藥等外銷廠，和近幾年積極推動的CDMO（代工廠）就會受到比較大的衝擊。除了公司本身隨之調節外，政府應該要補助或輔導廠商去國外租或買國外的廠，來生產原來的代工產品，使價格具競爭力。

胡幼圃補充，像是美國對菲律賓只有課徵10%的稅率，除當地語言為英文方便溝通外，離台灣也近，所以政府輔導補助去菲律賓製造也是一條路。

第四，衛福部食藥署或其他具有國際關係的駐外單位應該要幫助台廠去了解海外相關法規，方便去當地製造、建廠。

最後，建議降低健康食品的出口關稅，胡幼圃表示，由於我國健康食品進口關稅本來就高，會拉高美國課徵關稅的平均值，建議關稅盡快降低。

川普 關稅

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