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美國對台出重手課32％關稅 政府後續對美協商四方向出爐

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅，行政院長卓榮泰4日親自召開記者會，向國人說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影
美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅，行政院長卓榮泰4日親自召開記者會，向國人說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影

美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅，行政院長卓榮泰4日親自召開記者會，向國人說明影響評估及因應措施，並強調接下來政府將全力對美交涉，全力支持產業，政府會做產業後盾。

行政院今下午舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，除卓揆外，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季均與會。

楊珍妮也特別說明政府後續談判規劃，對美協商共有四大重點方向，包括：台美產業貿易結構互補，將從建構台美高科技戰略夥伴關係，來尋求台美雙方貿易平衡的合理性；第二大重點方向則是就我國業者國際布局需求赴美投資、我原物料需求之採購（如農訪團），處理美方關切貨品貿易逆差問題。

至於第三大重點方向為美國農業對我享有貿易順差，且農業對我國糧食安全具重要性，應衡酌納入計算對等關稅；第四大重點則為其他有助於台美產業互利的對策等相應方案。

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