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鄭麗君：對等關稅32%是推演極端值 不合理也不公平

中央社／ 台北4日電
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，台灣遭課徵32%關稅，行政院今天舉行記者會說明，由行政院長卓榮泰（左三）、副院長鄭麗君（左二）、秘書長龔明鑫（右二）、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、經濟部長郭智輝（右一）、財政部長莊翠雲（左一）、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季、國發會主委劉鏡清（右三）出席，向國人說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，台灣遭課徵32%關稅，行政院今天舉行記者會說明，由行政院長卓榮泰（左三）、副院長鄭麗君（左二）、秘書長龔明鑫（右二）、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、經濟部長郭智輝（右一）、財政部長莊翠雲（左一）、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季、國發會主委劉鏡清（右三）出席，向國人說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院副院長鄭麗君今天說，早在今年2月就開始推演對等關稅可能發展，從10%到35%都有設算，最後決定以「25+N」來推估對台灣產業的衝擊，32%是推演極端值，完全不合理也不公平。

行政院今天舉行「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，包含行政院長卓榮泰、鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝，國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季等人出席。

鄭麗君說，政院早在去年美國大選前就成立經濟外交工作小組，並於選後成立台美經貿專案小組，也在川普2月宣布研擬提出對等關稅之後，就開始對各種情境預作分析，同時準備產業支持方案。

她表示，川普總統曾提過10%是個基礎值，政府是以35%為極端情境，所以關稅稅率從10%到35%都有做過推演設算，最後決定以「25+N」作為關稅設算，來推估台灣產業可能受到的影響與衝擊。

鄭麗君強調，25%不代表政府認為是合理的，而是以「25+N」來做產業可能受到的衝擊，以及政府對產業所要提出的因應支持措施，而最後公布的32%是行政團隊推演範圍的極端值，完全不合理也不公平。

鄭麗君也說，對等關稅32%有3大不合理處，包含，一，美國對等關稅的計算方式，無法反映台美貿易結構高度互補性及實質貿易關係；二，美國對台灣資通訊產品需求增加主要與美中貿易戰有關，但台灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻被課徵高額關稅；三，美國將低價違規轉運「洗產地」列入對等關稅考量，但台灣早已積極應處。

她表示，希望確保台美貿易能秉持公平互利，政府也會向美方提出嚴正交涉。

川普 關稅

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