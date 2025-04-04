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對等關稅來襲 政院評估電子資訊、鋼鐵等衝擊最深

中央社／ 台北4日電
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，台灣遭課徵32%關稅，行政院今天舉行記者會說明，由行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左四）、秘書長龔明鑫（右四）、政務委員楊珍妮（左二）、發言人李慧芝（右二）、經濟部長郭智輝（右三）、財政部長莊翠雲（左三）、勞動部長洪申翰（右一）、農業部長陳駿季（左一）、國發會主委劉鏡清出席，向國人說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，台灣遭課徵32%關稅，行政院今天舉行記者會說明，由行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左四）、秘書長龔明鑫（右四）、政務委員楊珍妮（左二）、發言人李慧芝（右二）、經濟部長郭智輝（右三）、財政部長莊翠雲（左三）、勞動部長洪申翰（右一）、農業部長陳駿季（左一）、國發會主委劉鏡清出席，向國人說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰今天表示，工業與農漁業受到衝擊，目前評估影響最深的出口產業是電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電；農業部分則是蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等，政府將投入新台幣880億元協助產業因應。

川普宣布對台灣課徵32%對等關稅，引發震撼，為了協助產業因應，卓榮泰下午率領內閣相關首長召開記者會時表示，根據行政團隊評估，工業部分，受到美國對等關稅衝擊最大的產業包括電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電等。

卓榮泰說，農漁業方面，蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等農業與漁業出口，則憂慮有消費市場縮小，或是減少競爭優勢的疑慮。

卓榮泰表示，後續將請經濟部跟農業部針對各項產業，依據其特性還有競爭國家的比較，以及行銷布局與將來的影響，詳細說明具體內容。

他強調，行政團隊已經根據產業影響評估，擬定9大面向、20項措施，總經費達880億元的協助方案，其中工業面向挹注700億元、農業面向180億，用以因應產業跟社會的各項需求。經貿辦將為台灣持續交涉，盼爭取對雙方都有利的關係。

川普 關稅

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