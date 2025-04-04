快訊

關稅戰再起！大陸出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

超暖心天王 木村拓哉「每人一個香奈兒」謝台灣保鑣

川普關稅後 再盯上台灣！美商務部長：正試圖把晶片製造業奪回來

川普關稅大刀對台出重手 政院喊「3大不合理」祭880億協助方案

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球。歐新社
美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球。歐新社

美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅，行政院長卓榮泰4日親自召開記者會，向國人說明影響評估及因應措施，政院並提出經費規模達880億元的九大面向、20項支持措施的協助方案，要達成減少產業衝擊、提升產業競爭力、強化產業韌性、開拓多元市場、安定就業五大目標。

美國關稅細則陸續出爐，因應未來可能的影響，行政院今下午舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，除卓揆外，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季均與會。

行政院副院長鄭麗君今提到美國對等關稅的三大不合理，首先是計算公式無法反映台美貿易結構的高度互補性，以及實質的貿易關係，顯不合理。第二個不合理為稅率計算方式與台美逆差實際原因及台美關係有落差，顯不合理。還有第三個不合理，則是針對美國長期關切中國大陸低價違規轉運「洗產地」，台灣已積極應處，但仍被課徵較高的關稅，顯不合理。

川普 關稅

延伸閱讀

因應川普關稅衝擊 卓榮泰880億協助方案「9大面向及20項措施」

川普「很快對藥品課關稅」 專家示警恐出現缺藥潮

指美關稅計算粗暴…楊永明：送台積電2千億 川普仍感吃虧

對等關稅風暴 美股蒸發3.1兆 川普：手術進行良好 會有6、7兆來美

相關新聞

美課我重稅！卓榮泰：投入880億元 9大面向、20措施協助產業

美國總統川普提出將對台灣課徵32%關稅，衝擊各行各業，行政院長卓榮泰今天召開記者會，宣布將投入880億元，針對九大面向、...

川普「很快對藥品課關稅」 專家示警恐出現缺藥潮

美國總統川普日前宣布，對台灣課徵32%對等關稅措施，更表示很快會對半導體與藥品開徵關稅。藥師公會全聯會理事長黃金舜示警，...

影／美國重關稅 朱立倫：賴總統希望國泰民安還是毀滅台灣

大甲媽祖遶境進香今晚起駕，國民黨主席朱立倫今天下午到鎮瀾宮參拜後表示，美國重關稅對台灣中小企業是最嚴重的致命一擊，民進黨...

指美關稅計算粗暴…楊永明：送台積電2千億 川普仍感吃虧

美國總統川普2日宣布啟動對等關稅策略，全球一片哀鴻遍野。國安會前副秘書長楊永明今天表示，川普政府對世界各國的「對等報復性...

防對等關稅釀大量失業 勞動部祭4措施穩定就業

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，產業受衝擊恐影響勞工就業、青年尋職。勞動部長洪申翰今天說，將主動訪視受衝擊產業...

卓榮泰：880億元將編列特別預算 下周邀朝野共商國是

美國總統川普提出對等關稅政策，閣揆卓榮泰提出880億元、九大面向20措施支持國內產業。卓榮泰說，他下星期將主動邀集立院朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。