川普關稅大刀對台出重手 政院喊「3大不合理」祭880億協助方案

美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅，行政院長卓榮泰4日親自召開記者會，向國人說明影響評估及因應措施，政院並提出經費規模達880億元的九大面向、20項支持措施的協助方案，要達成減少產業衝擊、提升產業競爭力、強化產業韌性、開拓多元市場、安定就業五大目標。

美國關稅細則陸續出爐，因應未來可能的影響，行政院今下午舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，除卓揆外，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季均與會。

行政院副院長鄭麗君今提到美國對等關稅的三大不合理，首先是計算公式無法反映台美貿易結構的高度互補性，以及實質的貿易關係，顯不合理。第二個不合理為稅率計算方式與台美逆差實際原因及台美關係有落差，顯不合理。還有第三個不合理，則是針對美國長期關切中國大陸低價違規轉運「洗產地」，台灣已積極應處，但仍被課徵較高的關稅，顯不合理。