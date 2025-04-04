快訊

關稅戰再起！大陸出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

超暖心天王 木村拓哉「每人一個香奈兒」謝台灣保鑣

川普關稅後 再盯上台灣！美商務部長：正試圖把晶片製造業奪回來

張善政建議用超徵稅收因應美國關稅戰 王鴻薇：可討論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
面對美國課徵台灣32%對等關稅，桃園市長張善政呼籲中央政府運用2024年超徵稅收幫助產業轉型。圖／翻攝自張善政臉書
面對美國課徵台灣32%對等關稅，桃園市長張善政呼籲中央政府運用2024年超徵稅收幫助產業轉型。圖／翻攝自張善政臉書

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅。行政院今下午提出經費規模達880億元的九大面向、20項支持措施的協助方案。桃園市長張善政公開建議，可用超徵稅收因應。對此，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，按照張善政市長的說法，行政院提出相應措施，合理都可討論。

為因應美國關稅大刀砍向台灣，行政院長卓榮泰今下午親自主持行政院記者會，說明影響評估及因應措施，提出經費規模達880億元的九大面向、20項支持措施的協助方案，也坦言對電子資訊、鋼鐵、機械、汽車零組件等產業，以及農業當中的蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚的關稅影響較為明顯而重大。

針對美國課徵台灣高關稅，張善政公開建議，以出口為導向的台灣，承受如此鉅額的關稅，絕對可能引發產業動盪、股市恐慌甚至實體經濟衰退，中央可規畫將2024年超徵的5283億元稅收，在這2年用於緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組及搶占全球技術前沿。

王鴻薇說，有關5283億超徵稅收，普發現金特別條例有兩種版本，一個是國民黨立院黨團主張普發現金一萬元，另一個是民眾黨立院黨團版本。行政院針對美國加徵台灣高關稅，也可提出因應措施，畢竟普發現金一萬元僅需2300億。

王鴻薇表示，按照張善政的說法，行政院提出相對應措施，合理的話，都可以做討論。行政院念茲在茲的都是在撥補台電一千億，可是整體來講，整個能源政策應一併考量，要考量如何減輕中小企業的負擔。

至於普發現金一萬元與因應美國課台高關稅措施，是否有衝突，王鴻薇表示，普發現金一萬元僅需2300億，民眾黨是提出普發6000元，過去國民黨團也曾提出普發一萬元，時任行政院長蘇貞昌降成6000元，其他的錢拿去做疫後紓困，或是撥補勞健保，若行政院提出因應關稅貿易大戰，對於中小企業的影響，可以看行政院怎麼提。

川普 關稅

延伸閱讀

美課32%關稅 張善政911字籲中央用超徵稅收做4件事

美國大規模加徵關稅 張善政建議「中央超徵稅收」這樣用

柯建銘扯美對台關稅10% 王鴻薇：國安經濟不整組換掉？

買飲料起口角竟砍人⋯桃園3歲童當街遭刺傷 張善政發聲了

相關新聞

美課我重稅！卓榮泰：投入880億元 9大面向、20措施協助產業

美國總統川普提出將對台灣課徵32%關稅，衝擊各行各業，行政院長卓榮泰今天召開記者會，宣布將投入880億元，針對九大面向、...

川普「很快對藥品課關稅」 專家示警恐出現缺藥潮

美國總統川普日前宣布，對台灣課徵32%對等關稅措施，更表示很快會對半導體與藥品開徵關稅。藥師公會全聯會理事長黃金舜示警，...

影／美國重關稅 朱立倫：賴總統希望國泰民安還是毀滅台灣

大甲媽祖遶境進香今晚起駕，國民黨主席朱立倫今天下午到鎮瀾宮參拜後表示，美國重關稅對台灣中小企業是最嚴重的致命一擊，民進黨...

指美關稅計算粗暴…楊永明：送台積電2千億 川普仍感吃虧

美國總統川普2日宣布啟動對等關稅策略，全球一片哀鴻遍野。國安會前副秘書長楊永明今天表示，川普政府對世界各國的「對等報復性...

卓榮泰：880億元將編列特別預算 下周邀朝野共商國是

美國總統川普提出對等關稅政策，閣揆卓榮泰提出880億元、九大面向20措施支持國內產業。卓榮泰說，他下星期將主動邀集立院朝...

川普恐課藥品高關稅 生策會監事胡幼圃提出五點呼籲

川普針對輸往美國的藥品，正在檢視要課多少關稅，強調會有一定程度的稅額。對此，生策會監事胡幼圃表示，本次川普對藥品課徵關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。