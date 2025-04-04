張善政建議用超徵稅收因應美國關稅戰 王鴻薇：可討論

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅。行政院今下午提出經費規模達880億元的九大面向、20項支持措施的協助方案。桃園市長張善政公開建議，可用超徵稅收因應。對此，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，按照張善政市長的說法，行政院提出相應措施，合理都可討論。

為因應美國關稅大刀砍向台灣，行政院長卓榮泰今下午親自主持行政院記者會，說明影響評估及因應措施，提出經費規模達880億元的九大面向、20項支持措施的協助方案，也坦言對電子資訊、鋼鐵、機械、汽車零組件等產業，以及農業當中的蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚的關稅影響較為明顯而重大。

針對美國課徵台灣高關稅，張善政公開建議，以出口為導向的台灣，承受如此鉅額的關稅，絕對可能引發產業動盪、股市恐慌甚至實體經濟衰退，中央可規畫將2024年超徵的5283億元稅收，在這2年用於緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組及搶占全球技術前沿。

王鴻薇說，有關5283億超徵稅收，普發現金特別條例有兩種版本，一個是國民黨立院黨團主張普發現金一萬元，另一個是民眾黨立院黨團版本。行政院針對美國加徵台灣高關稅，也可提出因應措施，畢竟普發現金一萬元僅需2300億。

王鴻薇表示，按照張善政的說法，行政院提出相對應措施，合理的話，都可以做討論。行政院念茲在茲的都是在撥補台電一千億，可是整體來講，整個能源政策應一併考量，要考量如何減輕中小企業的負擔。

至於普發現金一萬元與因應美國課台高關稅措施，是否有衝突，王鴻薇表示，普發現金一萬元僅需2300億，民眾黨是提出普發6000元，過去國民黨團也曾提出普發一萬元，時任行政院長蘇貞昌降成6000元，其他的錢拿去做疫後紓困，或是撥補勞健保，若行政院提出因應關稅貿易大戰，對於中小企業的影響，可以看行政院怎麼提。