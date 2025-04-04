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「抱歉來晚一天」美課我32%關稅 卓榮泰880億協助方案「9大面向及20項措施」

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美課我重稅！卓榮泰：投入880億元 9大面向、20措施協助產業

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／取自udn直播
行政院長卓榮泰。圖／取自udn直播

美國總統川普提出將對台灣課徵32%關稅，衝擊各行各業，行政院長卓榮泰今天召開記者會，宣布將投入880億元，針對九大面向、提出20項協助方案。

卓榮泰在記者會一開始表示，很抱歉來晚了一天，此時尤其需要團結國家，產業界要彼此支持，國人也應互相關懷信任。

卓榮泰說，美國最後提出的是普遍性部何以的設算結果，針對這樣的結果，政府這兩天對於策略進行全面提升。政府已經將因應策略提升到全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業等三大角度，提出九大面向的20項協助方案，總金額達880億元。

卓榮泰表示，政府評估對美出口方面，包括電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車零組件、建材、家電等，影響明顯重大。農業方面，包括蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀等農漁業產品，可能有出口減少競爭優勢的疑慮，政府已經和競爭國家比較行銷布局的影響。

卓榮泰說，針對工業六大面向，提出14項支持措施方案，包括金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優位以及安定就業。預計投入700億元。農業方面三大面向，包括金融支持，提升產業競爭力、開拓多元市場等三項。預計投入180億元。

卓榮泰表示，各部會將在4月8日成立服務諮詢追線，共計190線服務諮詢專線，由專人負責正確資訊，會清楚說明協助方案，讓企業界完整掌握政府協助方案。各部會也將在4月14日提出支持措施具體申請辦法和流

川普 關稅

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