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「抱歉來晚一天」美課我32%關稅 卓榮泰880億協助方案「9大面向及20項措施」

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因應川普關稅衝擊 卓榮泰880億協助方案「9大面向及20項措施」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國總統川普本月2日於白宮宣布對等關稅政策。美聯社
美國總統川普本月2日於白宮宣布對等關稅政策。美聯社

美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅，行政院長卓榮泰4日親自召開記者會，向國人說明影響評估及因應措施。卓榮泰首先向國人及產業表示，「很抱歉！我們來晚了一天」，政院並提出經費規模達880億元的九大面向、20項支持措施的協助方案，也坦言對電子資訊、鋼鐵、機械、汽車零組件...等產業，以及農業當中的蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚的關稅影響較為明顯而重大。

美國關稅細則陸續出爐，因應未來可能的影響，行政院今下午舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，除卓揆外，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季均與會。

據了解，卓揆3日上午起召集各部會馬拉松式密商，盤點受衝擊層面及因應對策，同時指示經貿談判辦公室立即盤點其不合理及對台灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。

卓揆強調，目前美國政府仍在釋放對等關稅的相關細則，關稅政策變化仍有其不確定性，政府會繼續掌握各方訊息，並跟產業界保持密切溝通。

行政院副院長鄭麗君也透露，政府對於美國對等關稅稅率的試算，從10%~35%都有，最終則是以25%+N來做設算，進行產業可能會受到的衝擊。

川普 關稅

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