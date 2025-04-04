網傳X社群留言截圖？府：賴總統未在川普帳號回文

美國總統川普宣布以國家為基礎課徵對等關稅，台灣將被課徵32%關稅；網路流傳總統賴清德在川普社群底下留言的截圖。總統府今天表示，賴總統沒有在川普推文底下回文，那是賴總統在自己社群平台X的貼文。

網路流傳一張截圖，川普在X上分享在他的「真實社群」（Truth Social）平台上「今天是美國解放日」貼文，截圖下方出現賴總統回應指出，台灣重視與美國穩固的經濟夥伴關係，期待與美國密切合作。

總統府表示，賴總統沒有在川普推文底下回文，那是賴總統在自己社群平台X的貼文。

賴總統昨晚於X發文指出，台灣重視與美國穩固的經濟夥伴關係，台灣對美國的貿易順差，是政策變遷的結果，而非不公平貿易措施所造成。台灣期待與美國密切合作，確保以公平互利的方式，加強雙方共同繁榮。