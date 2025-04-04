影／美國重關稅 朱立倫：賴總統希望國泰民安還是毀滅台灣

大甲媽祖遶境進香今晚起駕，國民黨主席朱立倫今天下午到鎮瀾宮參拜後表示，美國重關稅對台灣中小企業是最嚴重的致命一擊，民進黨政府到現在為止都還沒提出因應對策，民進黨在國內還搞大罷免，三戰擊發，大對抗，大罷免，美國大關稅，他問，賴清德總統到底是希望國泰民安，還是毀滅台灣。

朱立倫下午在鎮瀾宮董事長顏清標陪同下向媽祖參拜，參拜後他接受媒體採訪表示，針對美國重關稅，他說這對所有中小企業是最嚴重致命一擊，民進黨政府到現在為止都還沒提出因應對策，全世界遇到這種大關稅事件都謹慎以待，民進黨在國內還搞大罷免，三戰擊發，大對抗，大罷免，美國又是大關稅，他說，賴清德總統到底是希望國泰民安，還是毀滅台灣。

朱立倫表示，經濟是我們的基礎，如果關稅加了32%，我們的中小企業幾乎都沒有生存空間，幾乎都準備外移，台灣就業市場會產生極大影響，今年GDP會大降3.8%，出口影響近6成，這是非常嚴重的事，更嚴重的是民進黨已經是全世界最大特例，先把自己底牌獻給別人看，還將台積電奉獻出去，如果把底牌獻出要如何和別人談判，不知下一張牌是什麼。

朱立倫說，連小朋友打牌都知道要自己準備好，不能先獻出底牌，結果民進黨政府獻底牌，上月我們就說，如果獻底牌，就要確保我們可以獲免這次的重關稅衝擊，結果我們的衝擊比日本和韓國還嚴重，該如何解釋。

朱立倫表示，結果行政院到今天下午4點才要開記者會，已過了二天，國內衝擊大，各國因應都是緊急密會，立刻提出應對方案。

朱立倫說，不知政府要拿什麼籌碼和美國談，現在還要談大罷免，二岸大衝突，大對抗，國人情何以堪。