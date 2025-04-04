川普「很快對藥品課關稅」 專家示警恐出現缺藥潮

美國總統川普日前宣布，對台灣課徵32%對等關稅措施，更表示很快會對半導體與藥品開徵關稅。藥師公會全聯會理事長黃金舜示警，台灣出口到美國的藥品比例不高，但在全球供應鏈中可能受到間接衝擊，若持續仰賴原廠藥、未及早提升備藥量恐出現缺藥潮，政府也應藉此機會教育民眾使用國產學名藥。

美國總統川普2日宣布對等關稅措施，震撼全球，但鋼鐵、鋁、銅、藥物與半導體等項目，暫列豁免項目，昨又進一步表示，「很快」就會對晶片和藥品課稅。

黃金舜指出，台灣的藥品有75%仰賴進口，賣到美國的藥品數量很少，增收32%關稅的直接衝擊不大，國內本身藥品製造原料，則來自印度與中國，比較擔憂的是整體關稅提高後，全球包括歐洲、加拿大等製藥產業鏈受影響，當原料價格受衝擊，就可能減少生產量，而台灣市場本就小，加上健保砍藥價導致利潤降低，一旦藥品製造出問題，台灣又沒做好備藥就會導致缺藥，畢竟原廠一定優先將藥品賣到價格好的國家。

黃金舜說，台灣的藥品供給量都算的非常精準，怕備藥量太多容易超過有效期限而報廢，這不是壞事，但如果危及時刻發生這個狀況，就可能衝擊民眾用藥。川普上台世界秩序大亂，賴清德總統口口聲聲說藥品供應要有韌性，就代表供應不能出問題，整體進口藥品量應增加二至三成，政府也要利用這個機會，多項民眾宣傳使用學名藥、增加國產藥的韌性，否則不少癌藥、抗生素、疫苗等都以原廠居多，碰到一點風吹草動就可能缺藥。

黃金舜指出，根據目前出口資料和台灣主要製藥廠的生產重點，出口至美國的原料藥大致可歸納為6大類，包括維生素D衍生物等維生素類與荷爾蒙相關製劑、抗炎性腸道藥等胃腸道藥物與抗炎藥、鎮咳藥等呼吸系統用藥、部分高血壓、降血脂、抗血小板類藥物的原料等少量心血管用藥、皮膚病用藥，以及供應美國市場的高品質學名藥原料成分。