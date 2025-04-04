指美關稅計算粗暴…楊永明：送台積電2千億 川普仍感吃虧

美國總統川普2日宣布啟動對等關稅策略，全球一片哀鴻遍野。國安會前副秘書長楊永明今天表示，川普政府對世界各國的「對等報復性關稅」的本質完全不誠實，因為既非對等、也非報復，而是恣意計算的關稅，所以談判效益有限。他也認為，未來各國會減少依賴美國，多極世界開始浮現。

楊永明表示，川普說這些關稅是報復其他國家對美國的關稅，是對等報復，但是川普所公布的對各國加徵的關稅，並不是這些國家真正對美國商品徵收的關稅，而是美國政府用自己創造的公式「計算」出來的關稅。

楊永明說，川普政府的計算公式是，A國將會被美國加徵的報復性關稅＝A國對美貿易順差÷A國對美進口÷2，根據這個算法，美國與任何一個國家的貿易逆差越大，基本上報復性關稅就越高。

楊永明指出，川普的對等關稅有著嚴重問題，首先這個算法公式，簡單但卻不知理由為何？美國媒體與經濟學者也無法理解，川普政府也未提供說明解釋，每個國家都不滿意也不明白為何被加如此關稅。再者，那些對美貿易逆差的國家，仍然施以10%普遍關稅，因此被課徵10%關稅的國家，並非對等關稅，而就是要付關稅給美國政府。

楊永明說，台灣案例說明投資或談判也無法獲得川普豁免，川普對台灣加徵32%的對等報復性關稅，即使半導體這次並未被列入報復性關稅、即使台灣對美出口近3成是半導體相關產品，再即使台灣送台積電2000億給美國，川普還是覺得吃虧，因為美台貿易逆差，所以還是用最簡單、粗暴、不合理的方式，計算對台灣的對等關稅。

楊永明認為，這種簡單公式適合川普的邏輯，其他道理不重要，但是過於無理的報復性對等關稅一定遭致反彈，反而無法有效削減貿易逆差，也無法保證外來投資，但川普會很驕傲收到關稅，也會有部分投資，只是美國市場變成很特殊存在，也就是很貴的存在。

楊永明說，川普政府想要透過雙邊談判壓迫對手國讓步，先製造整體報復性對等關稅壓力氛圍，但美國應該不會給某國各別產業的豁免，而是要整體談判降低關稅，但再怎麼談至少也是10%，效益其實有限。因此，貿易戰還是會蔓延開來，各國一定會逐漸減少依賴美國，各國會團抱商討如何因應與分散貿易市場，國際貿易秩序會有重大變化，多極世界開始浮現。