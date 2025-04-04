美國祭對等關稅 張善政建議超徵稅收用於紓困轉型

美國總統川普宣布課徵對等關稅，對台灣稅率為32%。桃園市長張善政說，建議中央可規劃將2024年超徵的稅收，在這2年用於緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組及搶占全球技術前沿。

川普（Donald Trump）昨天宣布對個別國家徵收對等關稅及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。美國將對台灣課徵32%關稅。

張善政今天在臉書（Facebook）發文表示，昨天美國宣布大規模加徵關稅，以出口為導向的台灣，承受鉅額的關稅，可能引發產業動盪、股市恐慌甚至實體經濟衰退。

張善政表示，桃園是全國製造業重鎮，電子零件、電腦電子產品及汽車零組件3大主力產業，合計佔全市工業年產值約4成。同時，桃園也是AI（人工智慧）伺服器、PCB（印刷電路板）、記憶體模組、伺服器機構件等關鍵產品的重要供應地，業者都將直接面對美國高關稅的挑戰。

張善政說，有美國財經媒體推估，徵收32%關稅可能讓台灣對美出口減少約63%，恐讓台灣GDP（國內生產毛額）縮減3.8%，對產業及勞動市場的衝擊極鉅，若將希望寄託於單純的談判、溝通，並不實際。

張善政說，中央應有短、中、長期的應對措施，建議中央可規劃將2024年超徵的新台幣5283億元稅收，重點在這2年用於以下4大方向。

第一是「緊急紓困」，應針對因關稅壁壘而面臨訂單取消、營運困難的企業提供利息補貼或營運資金貸款等，同時穩定提供勞工必要支持，緩解立即性的衝擊。

第二為「數位轉型」，投入資源加速產業導入AI、大數據分析、智慧製造等技術，提升生產效率，強化企業國際市場競爭力，降低關稅帶來的成本壓力。

第三是「產業鏈重組」，積極輔導企業強化供應鏈的韌性與彈性，支持業者對生產基地多元化佈局，並且降低對單一市場的依賴。

第四是「搶占全球技術前沿」，鼓勵並補助有潛力企業投入關鍵技術的研發創新，政府亦應積極投入研發，尤其在半導體、AI、機器人等戰略領域。掌握核心技術自主權，提升台灣產業在全球價值鏈的地位，擺脫價格競爭。

張善政指出，若中央支持，桃園願運用自身全台最大工業產值與最成熟AI產業廊帶的優勢，帶頭示範相關計畫的落實。

張善政說，桃園已擬定初步應對策略，期盼能儘速與中央相關部會展開對話，整合資源，公私協力，共同將衝擊降到最低。