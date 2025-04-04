美國課高關稅又迫台積電救英特爾 藍委：看政府是否硬起來

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，現又傳台積電合資解救英特爾（Intel），雙方已達成初步協議。國民黨立委葛如鈞表示，就看政府會不會硬起來，放話「台積電赴美還沒有經過投審會的通過」，來回應台積電可能會來跟英特爾合資公司的狀況。

葛如鈞說，昨天川普發布對台課徵32%的對等關稅，來進行對台灣高關稅的報復，根據計算加上了所謂的匯率操控，川普認為台灣有64%課徵美國的關稅。

葛如鈞表示，當全民都被嚇醒的時候，行政院長卓榮泰還在睡，慢吞吞的來到總統府進行匯報，賴清德總統反應完全慢八拍，好像事隔三秋，才知道事情的嚴重性，竟在事情發生後才來說聽取報告，了解狀況，知道相關的可能應變措施，並且要求執政團隊來強力交涉。

葛如鈞批，這種事隔三秋慢八拍的反應，他非常懷疑，以「賴醫師」的智慧及經驗，加上愛台灣的本能，理論上不應該有如此反應，究竟是誰誤導，將其蒙在鼓裡，做了錯誤判斷？也許就是不斷說只會課徵10%的民進黨立院黨團總召柯建銘，柯也竟然覺得總召等於總統，不斷對國安、國防、關稅的問題發表評論，而且大翻車，本來以為關稅只有10%，但結果是32%，完全讓整個政府受到影響，沒有感覺到事情的嚴重性。

葛如鈞提到，今天看到賴清德跑到X發文，到底是哭慘賣窮還是販賣情緒價值，說台灣對美國課徵（關稅）增加造成的影響，其實是政策轉變，好像又要來講「抗中保台」的論調，說我方降低了對中國的出口，就增加了對美國的出口。

葛如鈞提醒，川普沒有要聽抗中保台，川普要搞定的是全球貿易的關係，要降低的是貿易壁壘。「請問賴清德，是誰讓你誤會了這件事情的嚴重性，到現在還在操弄政治價值？」同時請不要一直講「強力交涉」四字，「外交交涉不是你說強力就會有效果」。

葛如鈞表示，也可以看到民進黨多位知名的外交及國防立委，到現在完全沒有任何一篇發文，反應32%關稅，甚至傳出台積電又要來跟英特爾合資公司，到現在每一篇貼文都還只是在講大罷免。

葛如鈞指出，接下來要關注的事情非常簡單，第一是周一到底股市會不會開市，還是應該要暫停一天？第二是政府到底會不會立刻派遣特使到美國進行交涉，柔性的交涉，智慧的交涉，不是說強力就可以交涉成功。第三是會不會繼續搞大罷免？

葛如鈞繼續說，第四是會不會主動來調降部分的關稅，例如汽車進口的貨物稅將近17%，台灣是否會把這個當作其中一張手牌，試著亮亮看？第五是國會在下周一、下周二會不會持續空轉？第六是政府會不會硬起來，放話「台積電赴美還沒有經過投審會的通過」，來回應台積電可能會來跟英特爾合資公司的狀況。

葛如鈞總結，政府到底有沒有作為，政府到底知不知道，台灣正在一個世紀變局當中，如果以上的狀態，政府都沒有正面的回應，甚至沒有反應，人民真的是時候要站出來，不要再陷入民進黨的套路，一定要站出來，反對惡意罷免，讓政府回到正常狀態。