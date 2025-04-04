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美國課徵關稅各國領袖動起來 凌濤批：賴清德至今神隱如何保台

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今指許多國家領袖對美課徵關稅都有動作，但賴清德總統至今神隱。本報資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今指許多國家領袖對美課徵關稅都有動作，但賴清德總統至今神隱。本報資料照片

美國總統川普宣布將對台課徵32%關稅，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今在臉書指韓、泰、越南及日本等國領袖都有所作為，賴清德總統卻神隱，質疑賴「如何保台」，呼籲中央採納桃園事長張善政建議，運用去年超徵稅收協助產業應變與轉型。

凌濤指出，美國總統川普對台課徵32%關稅消息震驚產業界，但賴清德總統2日至今。過去提及軍審「賴17條」，賴總統興沖沖開記者會，狠狠「抗中」，如今台灣遭逢重大關稅變局，要如何「保台」，卻躲起來不敢面對。

凌濤表示，針對美國關稅政策，泰國總理貝東塔出面喊已準備好方案，越南總理范明正出面喊話並指派副總理胡德福赴美談判，韓國代理總統韓悳洙已召開3場經濟緊急會議與產業界對話，日本首相石破茂也出面強硬要求關稅排除日本。台灣卻有總統消失，閣揆叫大家安心睡覺。

「時間不等人，卓院長勿再空談，賴總統不能再躲！」凌濤呼籲，若中央持續無良策應對，台灣產業危矣，建議中央捐棄黨派之見，採納張善政建議。

川普 關稅

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