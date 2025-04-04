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川普祭重稅 侯友宜批大罷免製造對立、敗掉國家前景

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜。本報資料照片
新北市長侯友宜。本報資料照片

美國總統川普宣布對台課徵32％關稅，遠超出預期，新北市長侯友宜今天臉書發文表示，希望中央盡速啟動交涉、降低衝擊「不應該只有幾篇社群平台發文」，希望在稍晚的記者會能端出具體方案。新北市會做企業的後盾，設法走出困境、走出新局。

侯友宜表示，面對外在的國際情勢變化，台灣必須先直視內部的挑戰。任何台灣人都會了解，國家發展絕對優先於政黨利益。

侯點名「大罷免」絕非解決台灣困境的解藥，大罷免，只是執政黨利益的補藥。切勿讓內部對立敗掉國家前景，執政團隊應該屬於全民，而非只為執政黨和它的支持者。

侯友宜說，美國針對部分台灣出口產品課徵高額關稅，最高達32%。無論是預判過於樂觀，或是準備不夠充足，已經是無法改變的過去式。如何因應的現在式、如何突破的未來式，不應該只有幾篇社群平台發文。

侯友宜說，新北市主動出擊，經發局率領20家企業，參加「德國漢諾威工業展」，也將前進荷蘭、波蘭和土耳其，搶攻新興市場，布局全球網狀產業鏈。我們提供參展補助資源，更積極辦理國際商洽媒合，創造實質訂單機會，協助廠商拓銷國際，加速轉型升級。

川普 關稅

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