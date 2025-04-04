這就是強力交涉？她嘲諷賴清德淪小編在X平台發文抗議

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聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
賴清德總統在他自己X（前推特）發文內容。圖／取自柳采葳臉書
賴清德總統在他自己X（前推特）發文內容。圖／取自柳采葳臉書

美國總統川普宣布將對台灣課徵32%對等關稅，賴清德總統請行政院長指示「持續與美方強力交涉」，國民黨台北市議員柳采葳今在臉書表示，賴清德居然找不到管道對美交涉，唯一方式居然是當小編、當網友，親自在x平台上向川普抗議，原來這就是民進黨的「與美方強力交涉」。

柳采葳表示，行政院長卓榮泰前天深夜在臉書要大家「安心入睡」後，府院官員昨天全神隱，賴清德對此完全束手無策，等了一整天只在臉書發文表示「我也請院長指示相關部門，持續與美方強力交涉」，最可笑的是，民進黨稱這是「台美關係史上最好時刻」

她說，從事件發生到現在超過24小時，從事件後總統府和行政院的反應來看，我國外交單位事前完全沒有掌握川普政府對等關稅細節，直接戳破民進黨多年來稱「台美關係史上最好」的謊言，現實情況是台灣即便送上台積電赴美投資千億美金大禮，美國仍未給台灣特殊或真正對等地位。

柳采葳表示，國際局勢快速變化，民進黨未事前掌握，事後也提不出好辦法，除了繼續搞大罷免，力圖分散國人注意了之外什麼也不會，民進黨國際部今天啟動海外連署協助計畫，號召全球台灣人全力投入二階連署，國家經濟面臨強力衝擊，執政黨仍執意國內政爭，不盡快團結國人一致對外，到底還要這個執政黨幹嘛？

柳采葳指出，美國對等關稅將於4月9日生效，可以預期現在已經有大批國家派遣外交及經貿談判專家前往華府，請問民進黨什麼時候才要睡醒？現在飛去美國都不一定可以在對等關稅生效前完成談判「你們怎麼還敢睡？」

川普 關稅

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