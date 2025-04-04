美課32%關稅 張善政911字籲中央用超徵稅收做4件事

美國總統川普宣布將向台灣課徵32%對等關稅，桃園市長張善政今臉書指此舉可能引發台灣產業動盪，甚至經濟衰退，強調台灣不能內耗、不容誤判情勢，同時也呼籲中央政府運用去年超徵稅收5283億元做四件事。

張善政臉書指出，以出口為導向的台灣若承受鉅額關稅，絕對可能引發產業動盪與股市恐慌，甚至導致經濟衰退。桃園是全國製造業重鎮，市府正與電子零件、電腦電子產品、汽車零組件、AI伺服器、PCB、記憶體模組及伺服器機產業鏈業者密切聯繫，掌握第一線狀況。

張善政表示，美國課徵高額關稅恐讓台灣GDP縮減3.8%，對產業及勞動市場衝擊極大，然局勢動盪之際，掌舵者絕不能失去方向。他強調台灣不能內耗，更不容誤判情勢，但將希望寄託在單純的談判溝通，並不實際。建議中央將2024年超徵的5283億元稅收，在今明2年用在「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」與「搶占全球技術前沿」4大方向。

緊急紓困方面，中央應迅速與產業組織共同盤點，針對因關稅壁壘而面臨訂單取消、營運困難的企業提供及時雨，例如利息補貼、營運資金貸款等。同時，也需穩定勞工就業，提供必要支持，緩解立即性衝擊，避免產業動盪影響金融與勞工權益；數位轉型則要投入資源加速產業導入AI、大數據分析、智慧製造等技術，藉由提升生產效率，強化企業在國際市場上的根本競爭力，降低關稅帶來的成本壓力。

關於產業鏈重組，張善政認為中央應積極輔導企業強化供應鏈的韌性與彈性，支持業者對生產基地多元化佈局，降低對單一市場的依賴。至於搶占全球技術前沿，要鼓勵補助有潛力企業投入關鍵技術的研發創新，政府亦應積極投入研發，尤其在半導體、AI、機器人等戰略領域。掌握核心技術自主權，從根本提升台灣產業在全球價值鏈的地位，唯有無法輕易替代，才能擺脫價格競爭。

「若中央支持，桃園願意運用自身全台最大工業產值與最成熟AI產業廊帶的優勢，帶頭示範相關計畫的落實。」張善政認為危機就是轉機。台灣需要遠見和行動力。桃園已擬定初步應對策略，期盼能儘速與中央相關部會展開對話，整合資源，公私協力，共同將衝擊降到最低，化挑戰為台灣產業再次躍升的契機。