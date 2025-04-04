「預估關稅10%」大翻車！柯建銘臉書遭洗版：多出的你負責？

美國宣布對等關稅，對台灣課徵32％稅率；不過，民進黨立院黨團總召柯建銘日前曾預估只會有10%。不只在野黨砲轟，柯建銘的臉書也被洗版，網友問柯建銘，多出來的22%，打算怎麼辦？

柯建銘4月1日在立法院表示，「大家看4月2日，就是明天的新聞。絕對不是你們想像的，可能我預估10%左右而已」、「今天是4月1號，我不是在愚人節講瞎話，明天就見真章。大家趕快，台積電越跌趕快去買。」

柯建銘說，全世界所有股票，假如台積電不能買的話，那沒有股票可以買了，大家要發財的機會，趕快逢低去承接，「明天打開，藍白大所失望。川普怎麼沒有用最強烈的手段來對付台灣？明天就見真章。」

柯建銘研判失誤，臉書也遭到洗版，「你的10%怎麼算的！賴清德跟你說的嗎？」、「罷免還沒成功，台灣已經完蛋了」、「10趴大罷免救台灣」、「10%？你的政治判斷都差這麼多嗎」。但也有網友說，「柯總召 辛苦了，有時間多休息，不要太累了。」