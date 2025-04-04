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不讓企業單打獨鬥！行政院今下午4時說明對美關稅對策

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
行政院將在4日下午對外說明因應對策。翻攝自卓榮泰臉書
行政院將在4日下午對外說明因應對策。翻攝自卓榮泰臉書

面對美國總統川普拋出將課徵對等關稅，行政院展現積極作為。行政院長卓榮泰剛才在個人臉書上預告，將在4日下午4時親自召開記者會，行政團隊已就潛在影響密集研議，強調政府將「積極全面準備、有效控管風險、擴大支持產業」，向國人說明影響評估與相關因應措施。

行政院新聞傳播處指出，「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會將於今日下午4時在行政院新聞中心舉行，除卓榮泰院長親自主持外，副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝，及多位相關部會首長均將出席，包括國發會主委劉鏡清、財政部部長莊翠雲、經濟部部長郭智輝、勞動部部長洪申翰，以及農業部部長陳駿季，展現跨部會合作、全力支援產業的決心。

卓榮泰指出，面對外部貿易情勢的變化，台灣不能也不會被動以對，政府已啟動全面風險盤點與產業衝擊評估，並針對出口導向產業研擬具體協助方案，將從稅負調整、融資支持、就業穩定到產業升級等面向多管齊下，協助業者因應挑戰、化危機為轉機。

記者會將進一步說明美方關稅措施的最新內容、對台灣供應鏈的可能影響，以及政府在短中長期所擬定的具體對策，讓社會大眾與企業界了解政策方向與政府的積極作為。

川普 關稅

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