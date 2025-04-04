台積電做關稅談判籌碼 她提萊豬經驗「勿笨到主動先開放」

面對川普宣布「對等關稅」歐洲多國迅速做出反應，媒體報導德國和法國等國正在推動更強硬的回擊措施。對此，國民黨台北市議員游淑慧今在臉書表示，做為關稅談判籌碼，她建議台積電赴美應該考慮先暫緩。

根據媒體報導，川普關稅鐵拳重擊歐盟，法總統籲暫停投資美國，另外馬克宏（Emmanuel Macron）在一場法國企業會議中說「只要與美國的局面未獲釐清，未來的投資案及過去幾週宣布的投資都應暫停。」

「在他們打擊我們的此刻，如果歐洲重要行動者對美國經濟挹注數以十億計歐元，會傳達出什麼樣的訊息呢？」

游淑慧表示，行政院長卓榮泰「前天晚上讓我們安心睡」但結果官員呼呼安心睡，全台灣的產業界全部嚇得睡不著「真是有官員會睡覺」。

至於台積電赴美千億美金投資案，她說，此時是否也應該考慮先暫緩計畫，以作為行政院赴美談判籌碼。不要再重蹈萊豬覆轍，笨到主動先開放了美萊豬，結果換不到一點人情和善意。