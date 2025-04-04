川普課重稅 賴總統Ｘ貼文：持續與美合作推動公平互利

美國總統川普2日宣布將對台灣課徵32%的對等關稅，賴清德總統昨透過臉書表示，感到不合理，已指示行政院持續與美方強力交涉。賴總統昨深夜也透過社群平台「Ｘ」表示，台灣對美國的貿易順差是由於近期政策轉變，而非不公平的貿易行為。台灣將持續致力於與美國密切合作」，推動公平、互利的方式，以促進雙方共同的繁榮與經濟韌性。

賴總統昨晚間在臉書表示，整體而言，這項以貿易逆差為核算基礎的「對等關稅」政策，並未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，諸如台美間近年貿易逆差，主要來自於我國產業配合川普總統第一任期內對於科技管制等相關政策，美國對台灣資通訊產品需求而來，卻成為課徵高關稅的原因等，都讓我們感到不合理，也對後續這些措施可能對於全球經濟的衝擊感到憂心。

賴總統強調，對於這項關稅措施諸多並不合理之處，他也請行政院長卓榮泰指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護我們國家的利益。

而在Ｘ平台上，賴總統的說法則較為緩和，賴總統表示，台灣重視與美國之間堅實的經濟夥伴關係。台灣對美國的貿易順差是由於近期政策轉變，而非不公平的貿易行為。台灣將持續致力於與美國密切合作，推動公平、互利的方式，以促進雙方共同的繁榮與經濟韌性。 美國總統川普2日宣布將對台灣課徵32%的對等關稅，賴清德總統昨透過社群平台「Ｘ」表示，台灣對美國的貿易順差是由於近期政策轉變，而非不公平的貿易行為。圖／擷取自賴清德Ｘ