林岱樺：台美關係仍史上最好 籲蕭美琴召集應變穩民心

美國對等關稅衝擊襲台，民進黨立委林岱樺今天表示，美國總統川普全球關稅戰是國安層級議題，面對全球貿易關稅戰衝擊，政府應提升台灣應變機制到總統層級，由賴清德總統來統籌指揮，並請副總統蕭美琴擔任對策召集人，提升應變層級安定民心。

林岱樺指出，台灣社會現在關心因應做法，以及可以幫助政府作什麼，她呼籲企業、民眾不要陷入恐慌焦慮情緒，政府團隊也要趕緊提出應變劇本及因應對策來，台美關係仍是有史以來最良好的階段，而且溝通管道都正常順利。

林岱樺說，台灣出口導向的經濟體質高度依賴對美市場，若遭受重稅衝擊，不僅將影響半導體、電子、機械、傳產等主力產業，更將對整體就業與股市信心帶來連鎖效應。政府不可再以常規部會層級來應對，而應升高由賴總統府來主導、視為國安層級議題來應變。

林岱樺建議，賴總統可以比照參考前總統李登輝時代，將對外經貿談判重大政策交由總統府與國安會統籌，並任命熟悉美國政策、具備國際談判經驗的副總統蕭美琴，來擔任「台美關稅因應對策小組」召集人，整合外交、經濟、國防、法務等部會資源，提出短、中、長期階段方案。

林岱樺表示，因應川普關稅的對策，絕非單一產業或貿易問題，而是涉及國家整體安全、經濟體質轉型與外交戰略佈局的大議題，政府應與產業界密切對話，展開跨部會、跨領域協作機制，並透過外交管道與美國政府、國會及智庫對話，爭取理解與彈性空間。蕭美琴長年深耕華府政界，是少數熟知美國政治邏輯、能即時掌握態勢的政治領袖，由她擔任對策小組總指揮官，相信具備高度說服力與信賴度。

林岱樺指出，唯有掌握主動權，透過高層級的統籌、明確的政策訊號與穩定的金融措施，才能真正守護台灣產業與民眾的信心，也才能讓台灣在國際經貿情勢風雲變幻之中，站穩腳步、穩健前行。