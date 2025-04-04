解凍案報告寫完不送 事務官夾在中間很尷尬

民進黨政府近期不斷哭窮，喊今年度中央政府總預算案遭藍白刪除，窒礙難行，行政院甚至針對總預算案提出覆議，但立法院第三會期開議至今，幾乎沒有部會送預算解凍案到立法院。立院人士表示，不少部會轄下單位已經寫好解凍報告，但部會首長不核，讓事務官卡在行政立法間很為難。

國民黨財政委員會召委賴士葆表示，預算凍結分兩大部分，一種是只要寫報告就可以解凍，另外一種要由院會交下來給委員會審查加以解凍。但只要寫報告就能解凍的部分，到目前為止都沒有看到部會有寫報告來解凍，至於要經由部會交由委員會審查的部分，則因院會已經被民進立院黨團杯葛四次，所以就沒有辦法處理。

賴士葆說，各部會好像對於解凍也不著急，主要是因為現在還有錢可用，並且要累積相罵本，對外就能訴求說因為被凍結動不了，還能訴求錢不夠，這完全是為了大罷免。

立院人士表示，過往行政單位都會比較主動找召委溝通排解凍案，但這次各單位卻靜悄悄，有國民黨籍召委就向官員說，部會不是一直說沒錢很困擾，那就趕快排解凍案審查，但行政單位態度異常消極，這有兩種可能，一是當初在編列預算的時候浮編，所以就算被凍結運作上也不受影響，二是配合大罷免，要等到大罷免結束後，才會送解凍報告來立法院。

這位人士說，據他了解，有不少部會轄下單位已經寫好報告，例如國土署、警政署、原民會等等，但這些單位的長官礙於政治壓力，所以遲遲沒有核定，也擔心如果做得太突出，會不會被圍剿，所以解凍案的報告就先壓在這些長官的桌上，同時也觀望其他單位的動向。