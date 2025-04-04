美課台重税 張啓楷：由童子賢或朱敬一重組內閣
美國總統川普宣布對台灣課徵32％關稅，行政院長卓榮泰一句「安心睡」，讓多數國人炸鍋。民眾黨立院黨團副總召張啓楷提出應內閣改組，強調現在需要一個強而有力的財經內閣，要由企業且對財經比較了解的和碩董事長童子賢或中研院士朱敬一來重新改組，因應高關稅核彈戰爭。
張啓楷今表示，美國課徵32%高關稅，顯示我國長期以來對美國百依百順、過於樂觀的政策是錯誤的，我國要嚴正去交涉，爭取台灣該有的權益；另外台灣現在需要一個強而有力的財經內閣，卓榮泰竟在川普公布前一晚要大家好好睡、安心睡，一方面是卓在財經專業上的不足，另一方面又熱衷於政治鬥爭，錯估情勢。
張啓楷認為，現在應該要趕快整個內閣改組，要由企業、且對財經比較了解的童子賢或是朱敬一來重新改組，因應高關稅核彈戰爭，另外民進黨政府趕快踩煞車，不要再撕裂台灣、不要再搞大罷免，應該要團結大家，一致對抗這次高關稅戰役，要為台灣謀福利而非繼續搞大罷免。
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