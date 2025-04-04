面對32%高關稅 凌濤批：賴政府對美談判徹底失敗

美國總統川普宣布將向台灣課徵32%對等關稅，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今在臉書上貼文批我國中央政府說，「還在夢遊嗎」，並指高關稅是賴政府對美談判徹底失敗。

凌濤表示，韓國昨天一連舉行3場經濟安全戰略、金融、產業會議，與經濟團體和各行業協會對話，應對關稅危機，而賴政府只發兩則臉書文，「到現在還在夢遊嗎」。

凌濤指出，美國對台課徵高達 32% 關稅，形同嚴厲懲罰，與綠營不斷強調「台美關係最佳」形成強烈對比。然而，在美關稅政策公布前，民進黨立院黨團總召柯建銘樂觀預測川普不會對台採取強硬手段，甚至聲稱自己參與國安會議，預估關稅僅 10%；如果柯真的參與國安會議，預測如此離譜，要麼是他的判斷能力出問題，要麼就是國安團隊的情報嚴重失準。

凌濤也說，賴清德政府與川普2.0的情報鏈嚴重失靈，完全無法應對突如其來的貿易與關稅戰，只能被動承受，甚至不敢發聲？高關稅戳破「賴政府對美談判的徹底失敗」，卓內閣幾近躺平，而柯建銘竟然參加國安會議，用想的就瑟瑟發抖。