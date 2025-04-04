柯建銘曝國安估美對台關稅10% 凌濤酸：「陷眠」內閣

美國總統川普宣布對台課徵32%的對等關稅，民進黨立院黨團總召柯建銘日前在立院受訪時稱，自己參加過國安會議，並預估關稅10%左右。國民黨智庫副執行長凌濤今質疑，是國安團隊誤判？還是情報嚴重失準？他也認為，讓柯建銘參與國安討論，是「陷眠（hām-bîn台語）內閣」請鬼拿藥單。

凌濤表示，南韓昨天一連舉行三場經濟安全戰略、金融、產業會議，與經濟團體和各行業協會對話，應對關稅危機；賴政府只發兩則臉書文，到現在還在夢遊嗎？美國對台課徵高達 32%的關稅，形同嚴厲懲罰，這與綠營不斷強調的「台美關係最佳」形成強烈對比。

凌濤指出，在關稅政策公布前，柯建銘卻樂觀預測川普不會對台採取強硬手段，甚至聲稱自己參與國安會議，並預估關稅僅10%。這不禁讓人質疑，若柯建銘真參與國安會議，要麼是柯建銘的判斷能力出問題，要麼就是國安團隊的情報嚴重失準，顯示台美溝通幾近斷線，讓台灣陷入極大的不確定與風險。

凌濤說，從賴清德總統、行政院長卓榮泰到柯建銘，政府高層顯然過於樂觀，面對美國的重懲卻毫無準備。直到晚間，賴政府才語無倫次地發出一篇臉書聲明，與亞太其他國家由總理或財長出面嚴正抗議、捍衛經濟利益、召開金融會議的做法相比，落差明顯。這個內閣真的有能力保護台灣人民的利益嗎？

凌濤質疑，難怪前總統蔡英文日前接受英國「泰晤士報」專訪時，特別強調其任內台美在國安議題上「強健、頻繁且明確的溝通」，並回顧與川普第一任期的資訊暢通無阻，這是否是在為當前政府鋪墊對比？

凌濤感嘆，賴清德政府與川普2.0的情報鏈嚴重失靈，在綠營高喊「台美關係最佳」的情況下，卻完全無法應對突如其來的貿易與關稅戰，只能被動承受，甚至不敢發聲？

凌濤表示，32%的高關稅，戳破的是「賴政府對美談判的徹底失敗」，卓內閣幾近躺平做法！而柯建銘竟然參與國安會議決策，人民光想就怕，瑟瑟發抖。