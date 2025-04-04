說好「我們明天見」卻神隱 網友酸卓榮泰：大罷免川普

美國對台灣將課徵32%對等關稅，由於美國公布前數小時，我行政院長卓榮泰在臉書指政府做好準備，老神在在要國人「安心入睡，我們明天見」，但美國總統川普一宣布對等關稅政策之後，卻未見卓榮泰公開說明，網友再度灌爆卓榮泰臉書，網友狠酸「接下來要大罷免川普了，對吧」、「除了拿人民的納稅錢去大罷免，你們還會什麼？」

卓榮泰昨天未公開露面，直到昨天下午4時17分在臉書貼出新聞稿「美國關稅措施強烈不合理 將與美嚴正交涉」。網友留言，「院長午安，現在才起床啊」、「睡飽啦」、「睡醒了還是嚇醒了」、「原來夢裡什麼都有」。

也有網友表示，「竟然用嚴正的『交涉』，而不是用『抗議』，真卑躬屈膝」、「你昨晚不是說有對策？現在又變成不合理了」、「開了一整天的會後，告訴我們嚴正交涉，還真有臉」、「所以受影響最大的中小企業怎麼辦？繼續睡啊」、「這種事情要開記者會嚴正交涉，公開的講出來，不能FB用中文po出來，除了安慰國人外，一點實質意義都沒有啊」、「別說笑了，大家都知道政府除了問美國還有哪裡不舒服以外，沒有任何其他交涉手段」。

還有網友說，「院長我們沒牌了，發動罷免川普吧」、「萊豬也吃、台積電也送，我們現在拿什麼跟人談？成天想著大罷免、拿光劍，真的很可惡」、「不處理正事，整天搞大罷免、對立、仇恨？是選你們出來整天喊窮的嗎」、「只會搞大罷免，結果經濟一團亂」、「快提覆議喔」、「有種跟老美說窒礙難行啊」、「又要成立與美國關稅協商辦公室嗎？ 經費要多少呢？ 200億夠嗎？」、「執政無能，下台」、「你可以畢業了」。