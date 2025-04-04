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川普的刀子會砍到誰？ 謝金河籲賴清德找經濟談判好手

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，將對台灣將課徵達32%關稅。路透
美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，將對台灣將課徵達32%關稅。路透

美國總統川普宣布對等關稅政策，將對台灣將課徵達32%關稅。財信傳媒董事長謝金河在臉書分析世界經貿秩序將大重組，他今天凌晨再分析「川普的刀子到底會砍到誰」，他表示，賴清德總統可能要找到一個驍勇善戰的經濟談判好手。

謝金河表示，國內證券公司針對川普關稅的報告，共識是川普的關稅不利民間消費，美國經濟將放緩，股市會下跌。這是大家都知道的事，昨天道瓊工業指數開盤大跌逾1500點，Nasdaq重挫逾千點，油價大跌，美債10年期殖利率跌至4.002%，全世界正朝收縮的路在走。

川普要讓美國偉大，怎麼會拿刀子砍別人，也砍自己？謝金河表示，看起來背後一定有戰略與戰術的考量。二戰以來，美國的消費撐起全球經濟，美國人花錢消費，大量的進口，形成龐大的貿易逆差，而美元則透過逆差流向全世界。各國對美國順差，拿到美元，又透過央行買美國國債，這是一個周而復始的資金鏈。

謝金河表示，過去很長的時間，美國量化寬鬆，印了很多錢，這些錢流入股市，房市，造成巨大牛市。中國是美國消費最大受益國，從90年代起，中國成為世界工廠，中國從逆差國快速變成大順差國，去年中國對美國的順差7026億美元，中國的外匯存底也一度累積到4兆美元。

現在川普發現美國負債36兆美元，謝金河表示，再這麼寅吃卯糧下去，美國可能崩潰，現在揮大刀要改變這個型態，當然這個世界會轉向。這次川普把中國關稅加到54%，也把所有中國洗產地的國家都標示高關稅，這才是這一局關稅戰的核心。接下來才是中國經濟最具挑戰的時刻。

謝金河表示，台灣這次一定會被颱風掃到，台灣的戰略必須大調整，過去為了保護產業的高關稅應立即調整，像汽車保護幾十年，仍然是扶不起的阿斗。很多傳統產業的壁壘也要調整。還有台灣對農牧產品的採購，要從中南美如巴西等國轉向美國，像美牛、美豬的問題，如果公投沒有回應，今天問題會更大。接下來是平衡順差，台灣必須多採購美國的天然氣、石油，也許考慮多買波音飛機，國防預算可能要多增列。

謝金河表示，過去企業到東協，墨西哥等地投資，現在避無可避，可能要勇敢投資美國。賴總統可能要找到一個驍勇善戰的經濟談判好手。

川普 謝金河 關稅

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