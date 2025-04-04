台灣32%關稅 謝金河指跟AI大浪來襲有關、中國挑戰更大

美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，其中，將對台灣將課徵達32%關稅。財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「川普揮大刀，世界經貿秩序將大重組」一文，他說，昨天全台陷入32%關稅的憂慮中，不管在什麼地方，很多人都在談論32%，大家對未來，對於股市的可能下跌，都憂心忡忡。而這也可能是21世紀的重大改變。

謝金河分析未來可能改變，「首先是WTO架構的精神幾乎瓦解」，他說，WTO也是中國崛起的一把利器，中國挾世界愈來愈平的關稅，躍身成為世界工廠，並創造人類史上最大的經濟躍進，現在川普徹底改變這個遊戲規則，WTO架構可能下架。

謝金河說，二是中國進一步主導的區域關稅優惠組織，從RCEP到TPP，後來又有日本主導的CPTPP，但不能管什麼樣的組合，只要有中國，台灣一定被排除在外。過去幾十年，台灣備受中國打壓，產業只能出走，或者專攻中間材料，這也是台灣誕生很多隱形冠軍的由來。

這次川普揮大刀，「也讓這些組織形同虛設」。謝金河表示，過去很多學者經常警告台灣若不加入RCEP，台灣經濟一定會滅亡，現在看起來是多慮了。還有ECFA，很多政治人物喜歡拿來嚇台灣，現在已經沒有什麼功能。

謝金河表示，三，川普選在這個時候出手，正好對台灣最不利，2024年是AI大浪來襲，台灣的半導體及資通訊產業出口到美國大躍升，去年對美國出口1163億美元，順差739億美元，這次會得出32%，是從這裡來的。

很多人都說，台灣政府怎麼沒有去溝通？謝金河表示，其實誰也使不上力。川普有自己的一套算法，「他沒有把一個國家的經濟強弱考慮進去」。例如，這次緬甸地震，慘遭重傷害的緬甸44%、泰國36%，而印尼和台灣一樣是32%。

有一些國家異常的高，謝金河表示，像越南46%，塞爾維亞37%，寮國46%，巴基斯坦29%，斯里蘭卡44%，孟加拉37%，柬埔寨49%。台灣的成衣業者振大環球在馬達加斯加設廠，他還讚許董事長許公任跑去那麼遠的地方設廠，創造驚人好業績，現在一看，關稅47%。

謝金河表示，可見川普並沒有考量這個國家的經濟體質，先用一個公式一刀砍下去，接下來可能要看這些國家來談判。用另一個角度看，川普也把中國洗產地的大門都封閉，過去台商全球布局是贏家，現在越南、泰國、印尼、寮國、柬埔寨都是高關稅國家，工廠搬到哪裡都逃不掉關稅。

他說，川普揮大棒，全球震撼，沒有一個國家逃得掉，這是我們從來沒有見過的大時代。台灣也要好好思考對策，政治人物不必見縫插針，中國的挑戰比台灣大很多。