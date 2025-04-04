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懶人卡／川普關稅政策重擊全球！ 對台灣、各國影響、分析一次看

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卓揆說安心睡…美關稅掀牌 府院神隱引爆怒火

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
美國政府擬對台灣課徵32%對等關稅，網友灌爆賴清德總統（左）、行政院長卓榮泰（右）的臉書，痛批政府無能。本報資料照片
美國政府擬對台灣課徵32%對等關稅，網友灌爆賴清德總統（左）、行政院長卓榮泰（右）的臉書，痛批政府無能。本報資料照片

美國總統川普宣布將對台灣課徵百分之卅二對等關稅，行政院長卓榮泰前天深夜在臉書要大家「安心入睡」，府院官員昨天全「神隱」，未現身回應這項重大議題，引爆社會怒火。大批網友昨灌爆卓榮泰及賴總統臉書，譏諷「有政府會睡覺」、「台積電白給了」。

川普二日揭曉對等關稅前夕，卓榮泰前天深夜在臉書表示，會好好準備把這幾個月所研判、分析、討論、對應的各個面向和策略，在昨天告訴國人，強調政府有準備、風險可控管、產業有支持，要讓產業放心、國人安心，「各位朋友請安心入睡」。

而川普在台灣時間昨天凌晨四時許舉行記者會正式「掀牌」，上午九時左右，行政院副院長鄭麗君、勞動部長洪申翰、經濟部次長何晉滄、江文若等官員陸續抵達行政院。由於行政院以業務經費遭凍刪為由，假日關閉院區及記者室，媒體只能在院外隔著鐵柵欄一窺官員進進出出。

而政院昨上午召集各部會商後除了透過新聞稿，宣示將向美交涉之外，並未再進一步說明產業界關切的因應方案，發言人李慧芝拒接媒體詢問，僅透過幕僚表示將適時對外說明。各部會也互踢皮球，本報記者詢問財經官員政府的因應對策為何，官員只說要以行政院經貿談判辦公室對外發言為主，但是，經貿辦昨天一整天毫無動靜；卓揆的宣示不到廿四小時就跳票。

卓榮泰昨天下午在臉書上，把上午行政院的新聞稿再貼一次，總統府方面昨也未對外說明，賴總統則在昨晚才透過臉書強調政府會與美方強力交涉。

大批網友湧入卓榮泰臉書留言，有綠營政治人物和支持者表示「卓院長辛苦了！有政府會做事！」但更多網友譏諷「謝謝院長，辛苦了，希望院長可以好好睡完四年，別再勞累下鄉演講了，有政府會睡覺」、更有網友說「要不改大罷免川普，大罷免大成功…」。

賴總統臉書同樣被灌爆，有網友詢問「因應政策在哪？」也有網友表示「台積電白給了，武器也買了，結果還被美國課高關稅，連叫都不敢叫，怎麼守護台灣。」也有網友說，「關稅看到了沒有？還是整天只想大罷免分裂台灣」。

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