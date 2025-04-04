陳冲：不只打貿易戰 川普另有目標

台灣將被美課高達百分之卅二關稅，學者認為，川普關稅遍及各國，台灣從高科技到傳產，各行各業都會受衝擊，最明顯是出口訂單下降，出口引擎馬上面臨熄火危機，今年經濟要「保三」很難。學者也說，川普就是要各國去美國投資，要建立美國再次偉大的「ＭＡＧＡ供應鏈」，與過去大家想像的「民主供應鏈」已經不一樣了。

新世代金融基金會董事長陳冲則說，川普並非真正要打貿易戰，貿易戰不只貿易範圍，還隱含許多戰略目標，不要誤認川普及其團隊是笨蛋，貿易逆差也非表面上看到的那麼簡單。而針對川普聲稱實施對等關稅有助提升國內製造業就業機會，但陳冲說，美國現在連採收農產品的工人都已缺乏，如何還有製造業的人力、把製造業帶回美國？除非川普另有目的，否則此關稅措施若確實實施，將會自傷得很厲害。

美方這次未宣布對半導體課稅，中央大學經濟系教授吳大任分析，很多國家出口美國的終端產品如手機、筆電等都被課高稅率，台灣是零組件供應商，也被間接影響。另外台灣出口到美國大宗的ＡＩ相關供應鏈，如伺服器等，也都不在這次豁免對象。

東海大學經濟系兼任教授邱達生觀察，川普對各國都下手，唯一目的就是要大家去美國製造，要建立「ＭＡＧＡ供應鏈」，此也意味，川普想要建立自己美國的供應鏈，與過去大家想像的民主供應鏈已經不一樣了。

至於對台灣經濟衝擊，吳大任表示，台灣出口占ＧＤＰ約七成，出口到美國占比去年已達百分之廿三點五，ＧＤＰ對美依存度達百分之十五至廿，一旦赴美商品被課高稅率，出口一定下降，尤其日、韓稅率都比我們低，台灣出口競爭力會受影響。台灣前三個月出口表現很不錯，但美國祭出高關稅的衝擊，今年就會實現，四月就會豬羊變色，今年保三很難。

國安會前副秘書長楊永明說，川普對等關稅讓美國脫離世界貿易體系，讓各國更加快速經濟整合，加速與中國經濟交往，而台灣卻站在全球經濟浪潮的對立面。中國如果持續開放與國際化，將可能很快取代美國的國際經濟地位，美元霸權也會加速削弱。