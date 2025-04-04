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國安人士：川普關稅不可預測 短期衝擊難免

聯合報／ 記者周佑政李人岳／台北報導
美國總統川普宣布對台課徵百分之卅二的對等關稅，行政院認為強烈不合理及高度遺憾。昨晚行政院部分辦公室燈火通明。記者侯永全／攝影
美國總統川普宣布對台課徵百分之卅二的對等關稅，行政院認為強烈不合理及高度遺憾。昨晚行政院部分辦公室燈火通明。記者侯永全／攝影

美國總統川普對台揮關稅大刀，據了解，賴政府雖已評估整備數月，但美方祭出百分之卅二對等關稅，超出我方預期，府院昨緊急會商後，賴清德總統罕見強調，美方此舉「不合理」。

國安人士則示警，對等關稅造成短期衝擊難免，下周一台股可能受挫，但強調台灣仍有三大優勢，政府有信心確保我國產業利益。

據悉，我方事前評估，美方對等關稅可能從百分之十幾到最高百分之廿八，但川普「掀牌」對台高達百分之卅二的對等關稅讓政府相關部會感到「不解」。

政院昨上午召集相關研商因應方案，昨下午卓揆、行政團隊與國安官員則緊急赴總統官邸向賴總統報告與會商。

賴總統透過臉書表示，昨天的會議上，卓榮泰以及卓帶領的團隊，完整地向他說明了針對這項關稅措施的衝擊評估，以及經濟、財政等各相關部會的產業支持措施與經濟金融穩定方案，特別是對等關稅實施下，台灣的產業與經濟如何將衝擊減至最小，並且持續確保全球競爭力。

國安人士表示，川普政府計算對等關稅的公式，的確一如既往具有不可預測性。國安人士強調，台灣仍有優勢，包括台灣是美國半導體產業發展與再工業化的關鍵夥伴；美國對台各項產業需求短期內不會減緩或消失，將持續存在；美中貿易戰下，對台課徵高額關稅，可能變相拉高美國對中國競爭的成本。

國安人士表示，對等關稅造成短期衝擊難免，下周一台股開市也可能因此受挫。行政及國安團隊將持續全面盤點受影響範圍，並持續與美方進行溝通，貿易談判不能提早掀牌，但在台灣整體經濟表現亮眼、股市資本市場健全的基礎上，政府有能力、有信心確保我國國家與產業利益，相信能化危機為轉機。

川普 關稅

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