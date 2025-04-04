掏空台灣資源？川普助長「疑美論」

波波漫畫 美國總統川普二日宣布對台灣課徵百分之卅二對等關稅，並對全球無差別課徵關稅。ＢＢＣ指出，此舉可能在台灣助長「疑美論」，也可能成為送給中國大陸國家主席習近平的一份禮物。

ＢＢＣ報導，美國幾十年來一直堅稱自己是台灣的真正盟友，雙方建立日益密切的經濟和軍事關係，而台灣電腦晶片產業使其對美國價值無可估量，美國也將台灣視為抵禦中國大陸在南海擴張聲索的防波堤。

美國前總統拜登曾誓言，若中國武力犯台將協防台灣，但在川普領導下，這種密切的關係已經受到質疑。川普曾說，「我們逐漸失去晶片產業，現在幾乎全都在台灣。他們從我們這裡偷走了，搶走了」，以及「要美國提供保護，台灣應該付錢」。川普最近還推動台積電進一步投資位於亞利桑那州的廠房，現在又對台灣進口產品課徵出乎意料的百分之卅二巨額關稅。

大多數台灣人仍然相信美國是盟友，疑美論還不是廣泛的論述。但隨著川普採取像「解放日」關稅等行動，疑美論可能會找到滋長的沃土。

川普無差別課徵的「解放日」關稅，還可能成為送給習近平的一份禮物。

習近平正將中國大陸描繪為自由貿易擁護者與多邊機構支持者，並將陸方與被視為自由貿易破壞者的美方相較。就在上周，習近平與許多歐企在內的大型國際公司執行長們坐下來，形象清晰可見。大陸試圖塑造川普領導下的美國等於混亂、破壞貿易與利己國家，習近平領導下的大陸等於穩定、自由貿易和全球合作。

人們可能質疑中共對世界現狀的解讀，但每當川普採取像是二日宣布的「解放日」舉措時，就讓習近平的宣傳更容易傳遞。ＢＢＣ說，經濟需求可能吸引許多國家更接近習近平的中國大陸，進一步遠離川普的美國。