對等關稅 台可增加國防支出因應

美國公布對等關稅，全球震盪。綜合摩根士丹利（大摩）近日報告，美國可能對亞洲經濟體要求增加從美國進口產品、增加國防支出等作為達成貿易協議方式，台灣等出口導向市場受到的衝擊較大，除增加對美國進口商品外，增加國防支出也是因應之道。

大摩昨（3）日最新報告指出，台灣需承擔32%的額外關稅，南韓則額外面臨25%，並涵蓋所有出口至美國的商品，比大摩原本預期的更為嚴苛。除了4月5日即將生效的10%普遍關稅外，另有15個經濟體將從4月9日起面臨額外的對等關稅。此外，所有進口汽車的關稅確定為25%。

大摩韓國暨台灣首席經濟學家Kathleen Oh認為，台灣和南韓的關稅比原先預期的更為嚴苛。儘管對於主要商品（如半導體）有部分豁免，但由於海外零組件組裝體系複雜，因此緩解作用有限。

Kathleen Oh分析，過去三年，對美國出口占韓國與台灣的出口成長分別貢獻30%與40%。此次關稅對兩國經濟帶來的下行風險，可能超過2018年至2019年的貿易衝突。

大摩初步預估，僅半導體與IT產品的關稅，可能就會對韓國與台灣的出口造成大約0.3個百分點與0.8個百分點的下行壓力。目前大摩仍在等待更多細節，以進一步評估其他影響。

對台灣而言，中央銀行已表示具備足夠的市場調控能力來應對美國的對等關稅影響，但大摩指出，目前仍需等待更多細節，以進一步評估政策應對措施的可行性與影響。

大摩指出，以目前的情勢來看，經濟與產業層面的政策談判變得至關重要。