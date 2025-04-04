總統：與美方強力交涉 指出已盤點產業支持措施、經濟穩定方案

美國總統川普宣布對等關稅措施，對台關稅高達32％。賴清德總統昨（3）日透過臉書表示，由於美國對等關稅「超乎各國預期」，行政團隊已盤點產業支持措施、經濟金融穩定方案，並請行政部門持續與美方強力交涉，維護國家利益。

賴總統昨日在官邸召開會議，聽取各部會報告，政院盤點美國對等關稅政策三大不合理。據了解，行政院將由經貿談判辦公室出面，對口美國貿易代表署（USTR），向美方表達強烈不合理。

賴總統昨日並未公開露面，透過臉書表示，他昨日下午與副總統蕭美琴，偕同行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君以及行政、國安團隊多位成員到官邸，針對川普政府宣布的「對等關稅」政策，包括對台灣在內，超乎各國預期的關稅整體情勢，及對產業、總體經濟可能帶來的衝擊，政府因應的整備工作等，聽取團隊各項報告。

賴總統指出，這項以貿易逆差為核算基礎的「對等關稅」政策，並未合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，例如台美間近年貿易逆差主要來自於我國產業配合川普總統第一任期內對於科技管制等相關政策，美國對台灣資通訊產品需求而來，卻成為課徵高關稅的原因等，「都讓我們感到不合理」。

賴總統臉書截圖

賴總統表示，行政團隊在會議上完整說明針對這項關稅措施的衝擊評估，以及經濟、財政等各相關部會的產業支持措施與經濟金融穩定方案，特別是對等關稅實施下，台灣的產業與經濟如何將衝擊減至最小，並且持續確保全球競爭力。

賴總統說，面對多年來僅見的全球經貿挑戰，他指示行政院團隊，在最短時間內就整體情勢及政府整備工作向國人做完整說明，也持續與產業緊密聯繫，一切以給產業最大支持，穩定經濟情勢為目標。