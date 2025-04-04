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衝擊農業 ​學者憂產銷失衡

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
根據農業部統計，台灣蘭花最大外銷市場為美國，2024年蘭花外銷產值約1.54億美元，出口美國產值便高達6146萬美元，占總出口比率近40%。圖／聯合報系資料照片
根據農業部統計，台灣蘭花最大外銷市場為美國，2024年蘭花外銷產值約1.54億美元，出口美國產值便高達6146萬美元，占總出口比率近40%。圖／聯合報系資料照片

美國將對台灣將課徵達百分之卅二關稅。根據農業部統計，我國去年對美農產品出口值約八點八億美元，逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，農產品可能因課徵關稅導致出口量減少，造成短時間產銷失衡。

農業部統計，我國二○二四年對美農產品出口值約八點八億美元，去年蘭花外銷產值約一點五四億美元，出口美國高達六一四六萬美元，占總出口比率近百分之四十；吳郭魚去年外銷產值約五七七六萬美元，出口美產值高達四四七三萬美元，占總出口比率百分之七十七。

台灣蘭花協會秘書長曾俊弼表示，雖然台灣出口到美國的是零關稅的蘭花種苗，並在美國當地培育為成苗，但課徵關稅會墊高蘭花的周邊產品如花盆等價格，目前正了解從其他國家出口到美國的蘭花價格，四月九日蘭協會對外說明因應措施，廣徵業者建議。

嘉義大學水生生物科學系助理教授、台灣鯛協會理事長郭建賢表示，美國食用的吳郭魚以魚片為主，主要輸出國為中國大陸、印尼和台灣，其中台灣的占比僅百分之一，影響應不大。但要注意的是，競爭對手巴西在這次對等關稅中只被課徵最低的百分之十，較擔心台灣吳郭魚可能被巴西部分取代。

吳郭魚 川普 農業部 關稅

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