美估算對等關稅 簡單粗暴

美國昨天宣布對等關稅，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）二日晚間公布關稅計算方法的聲明，提到是美根據美國人口統計局去年數據，將一國對美國的貿易順差除以其出口總額，再將該比率除以二，得到折扣後的稅率。

舉例，去年中國大陸對美國的貿易順差為二九五四億美元，對美出口總額四三八九億美元，比率為百分之六十七點三，再除以二並四捨五入，所以大陸的對等關稅率是百分之卅四。台灣去年對美貿易順差七三九億美元，除以對美出口總額一一六三億元，四捨五入後為百分之六十四，再除以二則為百分之卅二。

ＵＳＴＲ聲明，它在技術上可計算出實際壁壘的稅率，但用上述公式更能實現川普降低貿易逆差的目標。中經院院長連賢明在臉書發文說，對美方採用各國對美國的貿易順差除以其出口總額，再除以二作為對等關稅稅率，「川大爺說我很仁慈，台灣的對等關稅就收百分之卅二，簡單又粗暴」。