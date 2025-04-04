彭博：美課重稅 台灣GDP恐減3.8%

美國總統川普二日宣布，將對台灣商品課徵百分之卅二對等關稅，台灣經濟將受沉重打擊。彭博經濟學家估計，該稅率將讓台灣對美出口銳減約百分之六十三，導致台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）約下滑百分之三點八。

川普政府表示，考量法規等非關稅壁壘因素，台灣對美貨品的實質關稅稅率為百分之六十四。川普表示，美方是以「對折」回敬貿易夥伴，對台灣而言即為百分之卅二。

雖然美國對所有進口貨品課徵的百分之十基準關稅將於五日生效，但對台灣在內的額外對等關稅則延後至四月九日上路，這段時間可能是川普政府保留的最後談判窗口。

彭博經濟學家指出，占台灣對美出口比重約百分之十的半導體將另行適用新稅率。台灣在人工智慧（ＡＩ）、電動車與國防系統所需的高階晶片領域具有全球領先地位。

對等關稅對我影響 製表／財經中心

台灣高度依賴外貿，扣除轉口貿易，二○二三年台灣貨品總貿易額仍相當於ＧＤＰ的百分之九十九。美國是台灣第二大外銷市場，僅次於中國大陸，二○二四年自台灣進口金額達一一六二億美元。

根據彭博模型推估，一旦徵收百分之卅二關稅，台灣對美出口將減少約百分之六十三，換算下來約等於ＧＤＰ收縮百分之三點八。

對台灣而言，關鍵問題是能拿出什麼籌碼來避免或減輕這波關稅？台積電上月宣布在美加碼投資一千億美元，但從川普二日宣布的關稅來看，顯然還不夠。川普過去曾暗示台灣應支付防衛費用，或許將這次對等關稅視為達成這個目的的一種方式。

分析師認為，川普宣布的關稅措施「比市場原先擔心的最壞情況還糟」。Wedbush在報告中寫道，最令人震驚的是對中國祭出百分之卅四對等關稅，而台灣達百分之卅二。分析師認為，科技股將面臨壓力，主因是市場擔心需求受創、供應鏈中斷，尤其是大陸和台灣相關的關稅措施影響最大。

Piper Sandler在報告寫道：「考量這次關稅大幅調升主要集中在中國、越南、台灣等地，對美國消費者通膨的風險遠高於先前預期。」

中國大陸除了面臨新一波關稅，還有另一個不滿的理由：台灣被列為一個「國家」。川普於白宮舉行記者會高舉的關稅看板上，台灣被列為第四名，並標示在「Country」（國家）欄位之下。中國大陸駐美大使謝鋒在社群強調台灣是中國的一部分。