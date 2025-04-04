與美方交涉大限 剩不到一周了

美國對台加徵32％關稅將於4月9日生效，與美方交涉大限只剩不到一周。曾參與經貿談判的前官員坦言，當務之急是搶先獲得交涉權，且「派誰談、何時談、拿什麼談」成為三大關鍵，考驗賴政府對外談判能力。

美國對等關稅揭曉，主要國家幾乎無一倖免，至少30、40個國家會想在4月9日生效前，把握時間與美國談判，但台灣能否取得優先談判權，仍是未知數。

前官員表示，現在只怕我方有意願談，但與川普政府的對話管道不如過往暢通，「表達抗議也可能被已讀不回」，所以要搶先獲得交涉權、且交涉內容要投其所好，才有機會扭轉頹勢。

另位熟悉國際政治的專家表示，政府只能亡羊補牢，先找產業界座談；其次是盤點因應策略優先性，包括產業、匯率、利率及進出口政策，並且明確告知外界；最後應啟動朝野高層對談，因應經濟變局，凝聚共識。