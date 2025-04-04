政院出聲 喊美對台關稅三個不合理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

美國將對台加徵32％高關稅，行政院長卓榮泰昨（3）日表示「強烈不合理」、「高度遺憾」，並分別從計算方式、台美經貿、違規轉運查處等面向提三大不合理，後續將與美嚴正交涉。

據了解，行政團隊昨日凌晨緊盯白宮動態，在美國宣布對等關稅後，就立即展開研析，上午陸續召開會議，先與駐美代表處連線分析當前情勢，再由各部會報告受影響程度，因川普政府公布數據與原先政院推演版本差距過大，會中資訊不斷更新，慎重以待。預計7日對外說明具體對策。

卓榮泰昨日並未召開記者會，而是在臉書上指出三大不合理，首先，此次美國對等關稅計算方式及國際貿易理論基礎不明，無法反映台美貿易高度互補性。

其次，對美順差增加是反映美國客戶對半導體、AI需求激增，以及川普第一任期對大陸加徵關稅及科技管制等國安政策，供應鏈回流台灣，美對台需求增加反映台灣對美國經濟及國安巨大貢獻，卻反被課高關稅。

第三，美國指出低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，但台灣已有相關措施，以三道防線防堵，包括事前預防、事中嚴查、事後嚴罰，卻仍被課高關稅。

半導體 卓榮泰 川普 關稅 駐美代表

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