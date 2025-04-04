稅率攤牌 政府三大誤判 與台積握手言歡不代表對台友好

美國川普政府祭出核彈級關稅，台灣不僅未能倖免，甚至成了重災區，行政院強調將與美國嚴正交涉。然而政府歷經多日沙盤推演，行政院長卓榮泰在對等關稅揭曉前更要大家安心，如今對等關稅攤牌，政府顯然有三大誤判。

在美國宣布對等關稅前夕，政院人士強調，各種稅率、情境皆有評估、分析，卓揆更在社群平台臉書上喊話，要產業放心、國人安心，交給行政團隊，並說昨日就會告訴大家各個因應面向和策略，但顯然，美國對等關稅超越行政團隊想像。

行政院對於出乎意料的高關稅，昨（3）日透過新聞稿、社群平台表達出強烈不合理與高度遺憾。但熟悉經貿談判人士坦言，此次卓內閣輕忽了美國總統川普決心，出現了三大誤判：與台積電（2330）握手言歡，不代表對台友好；國會支持台美友好，不代表川普同意；拜登時代的台美榮景，不代表川普照單全收。

首先，川普在競選期間，就已頻頻發表關稅政策，當選後也陸續對加墨有所動作，且對台灣有竊走半導體、晶片生意等不友善言論，這時候就應該有所應對，原本就沒有樂觀本錢。

即便川普在3月3日與台積電董事長暨總裁魏哲家握手言歡，然而以川普的商人性格，分明只是「在商言商」，稱讚台積電、對台積電發言軟化，不代表就會「愛屋及烏」，台灣被課以32％高關稅，就是重要的警訊。

其次，美國參眾議員近年頻頻訪台，也不斷發表支持台美關係正向發展的立場，但這些領袖議員支持台灣，並不代表川普政府會認同過去幾年的台美政策或對話內容，即便國會仍不改變「友台」立場，但很明顯，現在美國國會對於川普政府推動的新政仍束手無策。

最後，美國前總統拜登時期與台灣建立許多「台美友好」的重大進展，與美國行政部門、國會也建立溝通管道與支持推動雙邊互惠的法案，例如台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、台美科技合作對話（STC-D）、台美21世紀貿易倡議、美台雙重課稅快速減免法案等，確實是「台美關係史上最好的時刻」。

然而人走茶涼，過去台美密切互動的榮景，雖不至於一夕之間蕩然無存，但也顯然，川普政府未必埋單，賴政府在此時此刻，是該重新思考台美互動的新戰略了。