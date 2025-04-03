川普課台灣32%關稅 藍委呼籲賴清德：直接找AIT溝通

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，行政院長卓榮泰對此表示高度遺憾。國民黨立委許宇甄說，卓榮泰是否應該請賴清德總統，找美國在台協會（AIT）處長谷立言到府內曉以大義，並表達我方的強烈不滿，而非發個遺憾新聞稿就了事。

許宇甄批評，立法院財政委員會上周才開會討論，請財政部、經濟部、談判辦公室說明台灣可能被列為骯髒15國課徵高關稅，我方因應策略，賴政府官員面對委員們的提問避重就輕、迴避問題，還說都在掌握中。

許宇甄說，卓榮泰昨晚還發了一篇晚安文要國人安心，結果一早大家被川普嚇醒，顯見賴政府全體都在狀況外，昏迷指數三，叫都叫不醒。面對被川普政府課重稅，賴政府討論一天也拿不出對策，難道只會搞政治鬥爭？只會搞大罷免的內閣若不改組，台灣會被清德宗團隊搞垮。

許宇甄認為，國難當頭，若賴清德無法自己應對貿易衝擊，可以號召全國有能力者協助政府應對困局。呼籲賴清德可以召開經貿國是會議，邀請黨政、產業、貿易專家一同參與討論，尋求良策。

許宇甄提醒，川普為了美國的利益，完全不遵守國際貿易規則，賴政府經驗不足，須要有能力的人一起幫忙解決。賴清德不要再剛愎自用，更不要閉門造車，與其在小圈圈中找解方，不如擴大招攬人才討論，為台灣找出路。