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32％高關稅衝擊首都 北市產發局擬對策：搭建企業平台

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
川普對等關稅震撼全球，港政於3日傍晚對此指，強烈不滿美國向香港產品加徵所謂對等關稅，是霸凌無理的做法。針對川普命令取消小額包裹豁免關稅措施，港府稱會採措施捍衛合法權益，包括按WTO爭端解決機制作出申訴。（法新社）
川普對等關稅震撼全球，港政於3日傍晚對此指，強烈不滿美國向香港產品加徵所謂對等關稅，是霸凌無理的做法。針對川普命令取消小額包裹豁免關稅措施，港府稱會採措施捍衛合法權益，包括按WTO爭端解決機制作出申訴。（法新社）

美國總統川普2日公布「解放日」對等關稅，美國將課徵台灣32%關稅，影響層面廣大。台北市產發局晚間發布新聞稿表示，北市許多企業總部及研發中心，且9成為中小企業，因應能力恐不及大型企業，將規畫相關需求、意見資訊整合平台，串接中央級地方資訊。

產發局表示，台北市雖然沒有實際的製造業，但是許多企業的總部及研發中心均設立於北市，必將首當其衝面臨美國課徵高關稅所造成的衝擊。

產發局說，目前北市所設立的公司行號中，超過九成是中小企業，在面對重大的政策調整或是市場改變時，訊息消化程度及因應能力不比大型企業。因此，對於此次美國對台關稅的課徵，許多中小企業恐因應不及。

產發局強調，對於美國課徵關稅的影響，除了持續關注並與相關智庫滾動檢討外，對於後續產生的影響，將協助掌握企業需求並向中央反映。

另外，產發局也將規畫針對中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台，串接中央及地方的資訊與措施，協助本市企業因應，以減少衝擊。

川普 關稅

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