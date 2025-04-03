川普祭重稅 蔣萬安砲轟中央：整整16小時對策在哪？

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，台北市長蔣萬安今晚在臉書表示，他更擔心的是，關稅議題早有跡象，台北與各界也早就密切追蹤，但從今天凌晨4點到現在晚間8點，已經整整16小時，行政院當前說的「政府有準備、風險可控管」，到底方案是什麼？

蔣萬安說，他要向市民報告，「台北隊」一直在提前預備，3月26日受訪時，他公開示警關稅對物價、產業與市政建設可能的衝擊。兩天前的市政會議中，他進一步要求市府各局處對目前正在進行的，以及接下來兩年預期發包的重大工程，必須要有因應外界形勢變化的對策

蔣萬安說，今天他要求產業局啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」，讓登記在台北、超過九成的中小企業能在市府協助下，提升對變局的因應與抗衝擊能力。

蔣萬安說，他也已經要求產業局和財政局，主動接觸並關心最受衝擊的本市出口導向企業，研究市府團隊能夠提供什麼協助，一起面對挑戰，度過難關。

蔣萬安表示，國際經貿談判、關稅議題是中央政府的使命，而這32%關稅顯然出乎中央政府的預料之外，國內受到衝擊的產業很多，除了進出口產業以外，後續也會對台灣的股市與匯率造成影響。

他說，這是朝野聯合起來共同面對變局的關鍵時刻，他要呼籲中央政府，除了要派出代表團向美國溝通以外，應該盡快提出因應對策，包括振興經濟的相關立法，補助相關產業度過難關的追加減預算，而這些都需要朝野之間儘速形成共識，一致對外。

他說，台灣不應該在大罷免這種內鬥的議題上繼續內耗，否則就是對不起台灣人民。此時此刻，他相信國民黨與民眾黨都會支持政府相關的立法案與預算案。

「我們會做好準備，也期待中央趕快動起來」他說，端出具體的牛肉、釋出具體方案與資源。臺北已經準備好了，隨時協助業界對接與輔導。