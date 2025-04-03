川普對等關稅超乎預期 賴清德：持續與美方強力交涉

美國川普總統於台灣時間3日宣布對包括台灣在內全球多國實施「對等關稅」政策，其中對我國開徵32％關稅。賴清德總統表示，由於美「對等關稅」政策超乎各國預期的關稅的整體情勢，特別請行政院長卓榮泰指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護國家利益。

賴總統表示，3日下午與副總統蕭美琴，偕同行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君以及行政、國安團隊多位成員到官邸，針對美國川普總統稍早宣布的「對等關稅」政策，包括對台灣在內，超乎各國預期的關稅的整體情勢，以及對產業、總體經濟可能帶來的衝擊，政府因應的整備工作等，聽取團隊的各項報告。

他說，整體而言，這項以貿易逆差為核算基礎的「對等關稅」政策，並未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，諸如台美間近年貿易逆差主要來自於我國產業配合川普總統第一任期內對於科技管制等相關政策，美國對台灣資通訊產品需求而來，卻成為課徵高關稅的原因等，都讓我們感到不合理，也對後續這些措施可能對於全球經濟的衝擊感到憂心。

他指出，行政團隊在稍早的會議上完整說明針對這項關稅措施的衝擊評估，以及經濟、財政等各相關部會的產業支持措施與經濟金融穩定方案，特別是對等關稅實施下，台灣的產業與經濟如何將衝擊減至最小，並且持續確保全球競爭力。

面對多年來僅見的全球經貿挑戰，賴總統也指示政院團隊，在最短的時間就整體情勢及政府的整備工作向國人做完整說明，也持續與產業緊密聯繫，一切以給產業最大支持，穩定經濟情勢為目標。同時，對於這項關稅措施諸多並不合理之處，也請卓揆指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護國家利益。